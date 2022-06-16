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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /704754/تعرف-على--باقي-مواعيد-مباريات-الأهلي-في-يونيو

بدأت مغامرات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في شهر يونيو، فقد خاض ثاني له لقاء له هذا الشهر أمام كلا من المصري بالسلوم، وفريق الشرقية للدخان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

يتبقى أمام المارد الأحمر، والذي يعيش فترة من عدم الاستقرار الفني بسبب رحيل مدربه بيتسو موسيماني، عدد من المباريات الهامة سواء في الدوري أو في بطولة كأس مصر في نسخته القديمة.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة نادي الزمالك ، في قمة الدوري المصري الممتاز، وذلك عندما يلتقيان مساء الأحد القادم الموافق 19 من يونيو الجاري على ستاد الأهلي وي السلام.

بعد مواجهة الزمالك، سيخوض الفريق الأحمر مباراة أمام فريق غول المحلة يوم 22 يونيو الجاري على ستاد الأهلي وي السلام.

أما يوم 26 يونيو، فسيشهد على لقائه المرتقب أمام فريق بيراميدز في دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

ويختتم الأهلي مواجهات هذا الشهر، عندما يواجه فريق سموحة يوم 29 من الشهر ذاته في جولة من جولات الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي والمصري بالسلوم

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي، كان قد تجاوز فريق المصري بالسلوم في دور ال32 من بطولة كأس مصر، بالفوز بنتيجة هدف دون رد سجله أحمد عبد القادر.

كما تمكن الفريق بالأمس، من تحقيق فوز عريض على فريق الشرقية للدخان بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

نتيجة مباراة الأهلي وإيسترن كومباني

وحقق النادي الأهلي فوزًا عريضًا على حساب فريق إيسترن كومباني بنيتجة 4 أهداف مقابل هدف وحيد.

وتقدم للنادي الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 24، فيما يعزز طاهر محمد طاهر تقدم الأهلي في الدقيقة 31 من ركلة جزاء احتسبها الحكم إبراهيم نور الدين، وأحرز النادي الأهلي ثالث أه​​​دافه في مرمى فريق إيسترن كومباني عن طريق أحمد عبد القادر، في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

فيما أحرز فريق إيسترن كومباني أول أهدافه في مرمى النادي الأهلي في الدقيقة 76 من عمر المباراة. ثم أحرز وليد سليما هدف النادي الأهلي الرابع في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة تألق كبير لمصطفى شزبير حارس النادي الأهلي، والذي تعامل بنجاح كبير في مع الكرات التي تعرض لها فريق النادي الأهلي.