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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /704753/وفد-من-القومى-لحقوق-الانسان-يتفقد-مركز-الاصلاح-والتأهيل-بدر-صور

إستقبل مركز إصلاح وتأهيل "بدر" وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان لمشاهدة مرافقه ومنشآته والرعاية المقدمة للنزلاء وسُبل تأهيلهم حيث تفقدوا مبنى الزيارةوالإستقبال الخارجى وإلتقوا بعدد من النزلاء وذويهم .

تفقد المركز الطبي

كما تفقدوا المركز الطبى والذى يعد صرحاً طبياً متطوراً بتجهيزاته المتطورة التى توفر للنزلاء رعاية طبية متكاملة فى كافة التخصصات ، وقد حرص ممثلى الوفد على زيارة أماكن تأهيل النزلاء التعليمية والتثقيفية والسلوكية والتأهيلية .. حيث تطبق برامج إجتماعية وثقافية متطورة لتأهيل النزلاء وتقويم سلوكياتهم يشرف عليها خبراء ومختصون من خلال ندوات دينية وثقافية وفصول محو أمية وتنمية مهارات النزلاء الفنية والتعليمية.

التأهيل المهني وعلى مستوى التأهيل المهنى شاهد الزائرون وتابعوا أساليب تأهيل النزلاء مهنياً عن طريق إكسابهم حرف متنوعة وإتقانهم إياها سواء صناعية أو زراعية أو يدوية .. كما شاهدوا منتجات النزيلات من المشغولات اليدوية ذات الجودة ، وكذا دور الحضانة لمساعدة النزيلات على قضاء وقتاً مع أطفالهن.

نقلة إنسانية

تأتى تلك الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات التى تستقبلها مراكز الإصلاح والتأهيل والتى تُعد نقلةً إنسانية ونوعية فريدة تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية فى هذا المجال .

منظومة السياسة العقابية

و تُعد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة إضافةً مميزة ونقلة حضارية فى منظومة السياسة العقابية الحديثة فى مصر بما توفره من إمكانيات لوجستية وثقافية ومعيشية وصحية وتأهيلية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية فى مجال حقوق الإنسان ليخرج النزيل بعدها صالحاً مؤهلاً لبداية حياة جديدة .. لذا كانت تلك المراكز مقصداً لزيارات مختلف الوفود للإطلاع على برامج الإصلاح والتـأهيل داخلها ومرافقها المتنوعة.