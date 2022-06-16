النواب يناقش مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان..الأحد

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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /704750/النواب-يناقش-مد-مدة-إيقاف-العمل-بقانون-ضريبة-الأطيانالأحد

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار حنفي جبالي، التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الخطة والـموازنة ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

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مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان

وكانت وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم 147 لسنة 2020، ويجوز مد الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون أن تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يعنى أنه تم مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023، ويجوز مدها حتى شهر يوليو 2024 بقرار من مجلس الوزراء.

وتضمن القانون 3 مواد كالتالي:

المادة الأولى:

تمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩، الخاص بضريبة الأطيان. لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٠، بشأن إيقاف العمل بقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩،ولا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة فى حساب مدة تقدم الضريبة المستحقة . المادة الثانية :

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

والمادة الثالثة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وبمراعاة حكم المادة الاولي لهذا القانون.