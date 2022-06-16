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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /704747/أحمد-خالد-صالح-بعمل-دور-ابن-سيد-رجب-في-فيلم-عمهم-وأتمنى-أمثل-معاه-تاني

كشف الفنان أحمد خالد صالح خلال لقائه في برنامج MBC Trending عن تفاصيل دوره في فيلمه الجديد "عمهم" المقرر طرحه في عيد الأضحى المبارك.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل فيلم عمهم لـ أحمد خالد صالح

أحمد خالد صالح في فيلم عمهم

وقال أحمد خالد صالح إنه يجسد دور نجل رئيس العصابة التي يجسد دورها الفنان سيد رجب، وأعرب على سعادته البالغة بتلك التجربة ويتمنى أن تجمعهما أعمال أخرى بعد فيلم عمهم.

وجدير بالذكر، أن تحدث الفنان أحمد خالد صالح خلال الأيام الماضية عن نجاحات زوجته الفنانة هنادي مهنا التي حققته من خلال مسلسل “مكتوب عليا” الذي خاضت بطولته مع الفنان أكرم حسني في رمضان 2022.

أحمد خالد صالح: نجاح هنادي وصل إثيوبيا

قال أحمد خالد صالح خلال لقائه ببرنامج Et بالعربي: “: نجاح هنادي وصل لإثيوبيا والناس بتبعت ليها فيديوهات للعيال الصغيرة وهما بيغنوا ستو أنا، والحمد لله دا كرم من عند ربنا واجتهاد، وأكرم حسني تقريبًا ما كانش بينام، بالإضافة إلى المخرج الكبير خالد الحلفاوي وكل القائمين على العمل قدموا فيه مجهود عظيم”.

أحمد خالد صالح يكشف تعاونه مع الفنانة هنادي مهنا

وعن إمكانية تعاونه مع الفنانة هنادي مهنا في عمل فني جديد، فقال: “مافيش قرار، لكن لو جت فرصة مناسبة لينا كفنانين هنعملها.. لكن فكرة ارتباطنا الشخصي يؤدي إلى ارتباطنا المهني مش هيكون مفيد لينا إحنا الاتنين”.

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في رمضان 2022

شاركت الفنانة هنادي مهنا في السباق الرمضاني بمسلسل “مكتوب عليا” والذي دارت أحداثه حول شاب من طبقة متوسطة، يعيش حياة صعبة، من أجل إيجاد الأموال، والحصول على معيشة مستقرة، يمتلك ميزة أو لعنة اذ بدأت تظهر كلمات معبرة على ذراعه، لكي تخبره بما سيحدث له خلال الساعات المقبلة، حتى يأتي يوم ويجد على ذراعه كلمة الموت، ليعلم أنه سوف يموت، فيحاول بكل الطرق أن يمنع ذلك الحدث في إطار من التشويق والإثارة.

بينما شارك الفنان أحمد خالد صالح بمسلسل “رانيا وسكينة” الذي خاض بطولته الفنانة روبي بجانب الفنانة مي عمر، وحقق نجاحا مختلفا، وجسد صالح خلال أحداث العمل حبيب روبي التي جسدت شخصية فتاة شعبية تعيش في الحارة تقع في عشق هذا الشاب ولكن يبدو وكأنه ينصب عليها لأخذ مالها له.