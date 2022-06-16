الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا غداً الجمعة استعداداً لمواجهة الزمالك

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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /704748/الأهلي-يدخل-معسكرا-مغلقا-غدا-الجمعة-استعدادا-لمواجهة-الزمالك

أستأنف النادي الأهلي، صباح اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة، في التاسعة من صباح الخميس، استعدادًا لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يدخل النادي الأهلي معسكرًا مغلقًا غداً الجمعة، حيث أكد سامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني، استعدادًا لمواجهة الزمالك.

نتيجة مباراة الأهلي وإيسترن كومباني

وحقق النادي الأهلي فوزًا عريضًا على حساب فريق إيسترن كومباني بنيتجة 4 أهداف مقابل هدف وحيد.

وتقدم للنادي الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 24، فيما يعزز طاهر محمد طاهر تقدم الأهلي في الدقيقة 31 من ركلة جزاء احتسبها الحكم إبراهيم نور الدين، وأحرز النادي الأهلي ثالث أه​​​دافه في مرمى فريق إيسترن كومباني عن طريق أحمد عبد القادر، في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

فيما أحرز فريق إيسترن كومباني أول أهدافه في مرمى النادي الأهلي في الدقيقة 76 من عمر المباراة. ثم أحرز وليد سليما هدف النادي الأهلي الرابع في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة تألق كبير لمصطفى شزبير حارس النادي الأهلي، والذي تعامل بنجاح كبير في مع الكرات التي تعرض لها فريق النادي الأهلي.

تشكيل الفريق لمواجهة إيسترن كومباني، وجاء كالتالي:

- حراسة المرمى: مصطفى شوبير. - خط الدفاع: كريم فؤاد ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمود وحيد. - خط الوسط: أحمد نبيل كوكا ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر. - خط الهجوم: محمد شريف.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء وزياد طارق ومحمد أشرف ومحمد فخري ومحمد محمود وصلاح محسن وبدر بانون ووليد سليمان وحسام حسن.