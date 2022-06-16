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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /704745/مواعيد-مباريات-الدوري-الإنجليزي-موسم-2023--2022

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، صباح اليوم الخميس، مواعيد جميع مباريات موسم 2023 – 2022، حيث من المقررر أن ينطلق الدوري الإنجليزي يوم الجمعة 5 أغسطس الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

الجمعة 5 أغسطس:

كريستال بالاس ضد أرسنال

السبت 6 أغسطس:

فولام ضد ليفربول

بورنموث ضد أستون فيلا

ليدز يونايتد ضد وولفرهامبتون

ليستر سيتي ضد برينتفورد

نيوكاسل ضد نوتنجهام فورست

إيفرتون ضد تشيلسي

الأحد 7 أغسطس:

مانشستر يونايتد ضد برايتون

وست هام ضد مانشستر سيتي.

الدوري الإنجليزي الموسم السابق

الدير بالذكر أن أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزي، عن تتويج البلجيكى كيفين دى بروين بجائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022.

وقامت صفحة رابطة المحترفين الإنجليزي، بالنشر على موقعها الرسمي عبر تويتر، معلنة فوز دى بروين بعد منافسه مع محمد صلاح وألكسندر أرنولد ثنائي ليفربول، وفيل فودين لاعب مانشستر سيتي، وديكلان رايس لاعب وست هام، وكونور جالاجر لاعب كريستال بالاس.

وحسم فريق مانشيستر سيتي اللقب لصالحه، وذلك عقب تغلبه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين على فريق أستون فيلا، ليرفع رصيده إلى 93 نقطة، متفوقًا على ليفربول الذي حصد 92 نقطة.

وتقدم أستون فيلا على ما نشيستر سيتي بهدفين مقابل لا شيئ، عن طريق ماتي كاش وفيلبي كوتونيو، إلا أن “السيتيزنس” عاد مجددًا رافضا ضياع لقب الدوري، عن طريق جوندوحان وردريجو.

وتقدم وليفرهامبتون في الدقيقة 3 عن طريق بيدرو نيتو، فيما أحرز ساديو مانى لاعب فريق ليفربول، الهدف الأول فى شباك نظيره وولفرهامبتون، فى الدقيقة 24، وأحرز محمد صلاح هدف التقدم للحمر في الدقيقة 83 وربرتسون في الدقيقة 89.

السيتي يتوج بطلا للدوري الإنجليزي

وبهذا، يحصد فريق مانشيستر سيتي لقب بطولة الدوري الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه، فيما حصل على وصافة الدوري في 6 مناسبات سابقة.

فيما حصد فريق ليفربول، الذي خسر اللقب ، بطولة الدوري الإنلجيزي في 19 مناسبة.

كما أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزي، عن تتويج البلجيكى كيفين دى بروين بجائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022.