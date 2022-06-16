سفير مصر فى بروكسل يبحث تعزيز التعاون مع مفوضة الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور بدر عبد العاطى، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج والمعتمد لدى الاتحاد الأوروبى وحلف الناتو، بالمفوضة الأوروبية للابتكار والبحث العلمى والثقافة والتعليم والشباب "ماريا جابريال".





تناول الدكتور عبد العاطى خلال اللقاء الأولوية التى توليها الحكومة المصرية للنهوض بقطاع التعليم بفرعيه الأساسى والجامعى، وذلك فى إطار عملية التحديث الشاملة التى تشهدها مصر على كافة الأصعدة، وأيضا التوسع فى قطاع التعليم الفنى والتدريب المهنى، والتعليم عن بعد، وبناء القدرات وتعزيز مجالات الابتكار.

كما تم إلقاء الضوء على الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية لتعزيز قطاع التعليم العالى من حيث إقامة الجامعات الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية، والارتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها، فضلا عن الإجراءات الوطنية المتخذة لتمكين الشباب على المستوى السياسى والاقتصادى والتنموى والاجتماعى، ودعم الشركات الناشئة، وكذا سبل دعم التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبى فى هذه القطاعات بجانب التعاون فى قطاع الرياضة.

كما تطرق اللقاء إلى الزخم الذى تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى فى الوقت الحالى فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، وأهمية البناء على ذلك التقدم من أجل تعزيز التعاون فى مجالات التعليم والبحث العلمى والتدريب وبناء القدرات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى وإنشاء المدن الذكية والخضراء، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن تلك المجالات.

أشار السفير المصرى أيضا إلى آفاق تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى إطار البرامج العلمية المقدمة من جانبه؛ مثل برامج Erasmus+ وHorizon Europe؛ وكذا على مستوى التعاون العلمى فى منطقة البحر المتوسط. وقد نوه كذلك إلى أهمية تعزيز التعاون فى مجالى الزراعة والتربة والغذاء فى ظل أزمة الغذاء العالمية، واستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة من أجل زيادة انتاجية الأرض الزراعية.

تطرق الاجتماع أيضا إلى أهمية الدور الذى يساهم به البحث العلمى والابتكار فى مجال التغير المناخى والتحول الأخضر، وما توليه مصر لتلك المسألة لاسيما مع استضافتها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 فى نوفمبر 2022، حيث أبدت المفوضة الأوروبية ترحيبها بالتعاون مع مصر فى مختلف هذه القطاعات وإمكانية توسيع هذا التعاون ليشمل القارة الأفريقية.