عاجل- طارق عامر: الجهاز المصرفى ضخ أموالا ضخمة لمواجهة جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - قال طارق عامر رئيس البنك المركزى، إن الجهاز المصرفى ضخ أموالا ضخمة وكميات من السيولة النقدية لمواجهة جائحة كورونا من بهدف الحفاظ على فرص العمل وإصدار خطابات ضمان للبنوك.





وأضاف عامر، خلال افتتاح الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقى للاستيراد والتصدير بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن هدف الدولة المصرية خلال جائحة كورونا كان الحفاظ العام على الأسعار لتحقيق العدالة للمواطنين فى الحصول على السلع الأساسية لهم.

وأشار رئيس البنك المركزى إلى أن الجهاز المصرفى تدخل بالاحتياطيات المالية فى سوق النقد لتجنب صدمات أسعار الصرف الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن البرنامج الاحتياطى النقدى لمصر خلال أزمة أوكرانيا ساعد فى توفير كل ما يلزم توفير السلع ومستلزمات الإنتاج للمصانع.

ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات التى تستمر لمدة 4 أيام عقد 30 جلسة عامة ورئيسية، بالإضافة إلى معرضين حول البرامج والمبادرات الرئيسية لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، والبرامج والمبادرات الرئيسية بنك التصدير والاستيراد الإفريقى والتى تهدف للإسراع فى عملية تنويع التجارة الإفريقية وتطبيق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية.

يشار إلى أن أفركسيم بنك مؤسسة مالية متعددة الأطراف لعموم إفريقيا تعنى بتمويل وتعزيز التجارة داخل وخارج إفريقيا، ويعمل على ابتكار حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة فى إفريقيا، وتسريع التصنيع والتجارة داخل المنطقة، وبالتالى تعزيز التوسع الاقتصادى فى إفريقيا.

وأطلق البنك الداعم لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) نظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا (PAPSS) الذى اعتمده الاتحاد الإفريقى كمنصة الدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

ويعمل "أفركسيم بنك" مع الاتحاد الإفريقى وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتطوير مرفق التكيف لدعم الدول من أجل المشاركة الفعالة فى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.