رئيس الرعاية الصحية يبحث التعاون مع مستشار الشراكات بالبنك الدولى

جدة - نرمين السيد - بحسب بيان اليوم، جاء ذلك بحضور الدكتورة مى فريد، مستشار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للشئون الاستراتيجية ومعاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، والمهندس حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.

واستعرض اللقاء، التجربة المصرية الرائدة فى التغطية الصحية الشاملة، وبناء الأنظمة الصحية الحديثة، وأنظمة تكامل الدوائر الصحية، والميكنة والتحول الرقمى للخدمات الصحية، والتحول المؤسسى والهيكل الجديد للنظام الصحى فى مصر حاليًا بعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وحوكمة النظام الصحى بالفصل بين تقديم وتمويل ومراقبة الخدمة، بما ساهم فى تطور الرعاية الصحية بمصر، وحُسن إدارة وتشغيل المنظومة الجديدة وفقًا لأحدث نظم الصحة العالمية.

وبحث اللقاء، سبل تعزيز جهود الدولة المصرية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بمجال الرعاية الصحية بمصر، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية لدعم مناخ الاستثمار للقطاع الخاص فى كافة المجالات، ومنها قطاع الرعاية الصحية، خاصة فى ظل الإصلاح الصحى الشامل والنمو الملحوظ لمنظومة التأمين الصحى الشامل وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة فى مجال الرعاية الصحية بمصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، توافر فرص غير متناهية لقطاع الرعاية الصحية الخاص، مشيرًا إلى أنه لا يوجد دولة فى العالم تعتمد فى نظامها الصحى على قطاع بعينه، مؤكدًا أهمية التكامل بين جميع القطاعات سواء الحكومى أو الأهلى أو الخاص وغيرها من القطاعات المختلفة لبناء نظام صحى قوى وفعال ينعكس بالإيجاب على صحة المصريين وتوفير حياة كريمة لهم.

وتابع: أننا نعيش حاليًا عصر مفهوم الدولة الشامل، والذى يضمن حقوق متساوية للقطاع العام والخاص والأهلى فى المشاركة بالبناء والتنمية، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

ولفت، أنه فى ظل منظومة التأمين الصحى الشامل وزيادة المخصصات المالية لقطاع الرعاية الصحية بمصر، أتاحت القدرة على زيادة مشاركات القطاع الخاص، بشكل يُسرِع من وتيرة تطبيق التأمين الصحى الشامل، وامتداد التغطية الصحية الشاملة لكافة محافظات جمهورية مصر العربية تباعًا.

ووجه الدكتور أحمد السبكى، الدعوة لمستشار الشراكات بين القطاعين العام والخاص ppp بمجموعة البنك الدولى ومجموعة الخبراء المتخصصين الدوليين المرافقين له خلال زيارته القادمة إلى مصر، لزيارة مقر الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومناقشة أوجه التعاون لوضع وتنفيذ خطة عمل مشتركة لدعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تقديم خدمات الرعاية الصحية بمصر.

ومن جانبه أشاد ايدجر روميرو، بجهود الدولة المصرية فى الإصلاح الصحى من جميع الجوانب، من حيث تقديم خدمات الرعاية الصحية المتميزة وتمويلها، وإتاحة فرص للقطاع الخاص للمشاركة بالاستثمار فى مجال الرعاية الصحية بمصر، وتقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل جنبًا إلى جنب القطاع الحكومى شريطة استيفائها التسجيل لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لضمان جودة الخدمة ومواكبتها للتطورات المتسارعة فى خدمات الرعاية الصحية عالميًا.

وأشار، إلى أن الاستثمار فى القطاع الخاص يواجه حاليًا بعض التحديات فى العديد من الدول المختلفة، خاصة فى ظل الأزمة الإقتصادية التى يمر بها العالم، لافتًا إلى أنه يمكن صياغة أجندة عمل لتبنى الدول لبعض الإصلاحات والتدخلات التى من خلالها يمكن تزويد مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بمجال الرعاية الصحية.

ولفت، إلى أنه يجرى زيارة تفقدية لمصر فى 29,28 يونيو الجارى، يرافقه عدد من الخبراء لدراسة الوضع فى مصر بعد عمليات الإصلاح الصحى الشامل، والطفرة التى شهدها قطاع الرعاية الصحية بمصر، وبحث العديد من سبل تعزيز المشاركة المتعلقة بالقطاع الخاص.