عاجل.. رئيس أفركسيم بنك: العاصمة الإدارية معجزة جديدة فى الصحراء

جدة - نرمين السيد - قال بنيديكت أوراما رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الإفريقى "أفركسيم بنك"، إن الأرض المصرية يصنع فيها التاريخ على مدار 7 آلاف عام، شكلت تاريخًا للإنسانية، واطلعت بالفنون والهندسة والمعمار، من الأهرامات وأبوالهول مرورا بالمعابد فى الأقصر وقناة السويس والسد العالى فى أسوان.





وأضاف رئيس البنك، خلال كلمته فى جلسة الافتتاح الرسمى للاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقى "أفركسيم بنك" بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر لم تفشل فى ترك آثار رائعة للتاريخ، واليوم العاصمة الإدارية تشهد كتابة تاريخ جديد للإنسانية، وظهرت العاصمة الإدارية كمعجزة جديدة فى الصحراء فى أقل من 7 أعوام.

وتشارك أكثر من 3 آلاف شخصية مصرفية وحكومية ودولية رفيعة المستوى فى الاجتماعات السنوية الـ 29 لبنك التصدير والاستيراد الإفريقى (أفركسيم بنك)، والتى ينظمها البنك المركزى المصرى بالتعاون مع "أفركسيم بنك".

يأتى ذلك بحضور محافظى البنوك المركزية ورؤساء الحكومات والوزراء الأفارقة، وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى والبنك وصندوق النقد الدوليين بجانب ممثلى البنوك والهيئات والخبراء الدوليين.

ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات التى تستمر لمدة 4 أيام (من 15 وحتى 18 يونيو الجارى)، عقد 30 جلسة عامة ورئيسية، بالإضافة إلى معرضين حول البرامج والمبادرات الرئيسية لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، والبرامج والمبادرات الرئيسية بنك التصدير والاستيراد الإفريقى والتى تهدف للإسراع فى عملية تنويع التجارة الإفريقية وتطبيق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية.