عاجل- طارق عامر: قادرون على تجاوز موجات التضخم بفضل سياسات الحكومة الرشيدة

جدة - نرمين السيد - قال طارق عامر، رئيس البنك المركزى المصرى، إن المؤسسات المالية العالمية تتابع كل ما يجرى من أحداث فى العالم وخصوصا الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، إذ شهدت الفترة الأخيرة موجات تضخم متلاحقة نتيجة جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.





جاء ذلك خلال افتتاح الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقى للاستيراد والتصدير بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف عامر فى كلمته أن العالم شهد اضطرابات جيوسياسية أظهرت ضرورة تكاتف الدول مع بعضها البعض حتى تمر بسلام خلال هذه الفترة الاستثنائية التى يمر بها العالم كله، والذى تأثرت بها كل دول العالم بدرجات متفاوتة.

وقال عامر إن مصر لم تكن بمعزل عما يحدث فى العالم من اضطرابات جيوسياسية، وقد تأثرت مثل غيرها من الدول، ولكننا قادرون على تجاوز موجات التضخم بفضل سياسات الحكومة الرشيدة والتى اتخذت بالتعاون مع الجهاز المصرفى تدابير غير مسبوقة أبرزها توفير السيولة المالية لحماية فرص العمل وتوفير السلع الأساسية للمواطنين من منطلق الأمن القومى الغذائى.

وتشارك أكثر من 3 آلاف شخصية مصرفية وحكومية ودولية رفيعة المستوى فى الاجتماعات السنوية الـ 29 لبنك التصدير والاستيراد الإفريقى (أفركسيم بنك)، والتى ينظمها البنك المركزى المصرى بالتعاون مع "أفركسيم بنك".

ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات التى تستمر لمدة 4 أيام عقد 30 جلسة عامة ورئيسية، بالإضافة إلى معرضين حول البرامج والمبادرات الرئيسية لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، والبرامج والمبادرات الرئيسية بنك التصدير والاستيراد الإفريقى والتى تهدف للإسراع فى عملية تنويع التجارة الإفريقية وتطبيق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية.

يشار إلى أن أفركسيم بنك مؤسسة مالية متعددة الأطراف لعموم إفريقيا تعنى بتمويل وتعزيز التجارة داخل وخارج إفريقيا، ويعمل على ابتكار حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة فى إفريقيا، وتسريع التصنيع والتجارة داخل المنطقة، وبالتالى تعزيز التوسع الاقتصادى فى إفريقيا.

وأطلق البنك الداعم لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) نظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا (PAPSS) الذى اعتمده الاتحاد الإفريقى كمنصة الدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

ويعمل "أفركسيم بنك" مع الاتحاد الإفريقى وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتطوير مرفق التكيف لدعم الدول من أجل المشاركة الفعالة فى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.