عاجل.. رئيس بنك أفركسيم للسيسى: لقد رفعتم علم مصر عاليا

جدة - نرمين السيد - قال بنيديكت أوراما رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الإفريقى "أفركسيم بنك"، إن ما حققته مصر من طفرة اقتصادية يؤكد أن إفريقيا قادرة على تحقيق المزيد من الإرادة.





وأضاف رئيس البنك، خلال كلمته فى جلسة الافتتاح الرسمى للاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقى "أفركسيم بنك" بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، نحن نشهد ما حدث فى مصر لكى نقول أننا نستطيع إذا ما توفرت لنا الإرادة، موجها التهنئة للرئيس السيسى على النجاحات التى تحققت على الأرض، متابعا: أشكركم على رفعكم للعلم المصرى عاليا فى السماء، فقد أثبتم لنا أنه من خلال التركيز والوحدة نستطيع إحداث التغيير.

وتابع، أن البنك ساهم فى إنتاج اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا، وأطلقنا 7 مليارات دولار للبنوك المركزية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمكافحة الفيروس.

وتشارك أكثر من 3 آلاف شخصية مصرفية وحكومية ودولية رفيعة المستوى فى الاجتماعات السنوية الـ 29 لبنك التصدير والاستيراد الإفريقى "أفركسيم بنك"، والتى ينظمها البنك المركزى المصرى بالتعاون مع "أفركسيم بنك".

يأتى ذلك بحضور محافظى البنوك المركزية ورؤساء الحكومات والوزراء الأفارقة، وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى والبنك وصندوق النقد الدوليين بجانب ممثلى البنوك والهيئات والخبراء الدوليين.

ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات التى تستمر لمدة 4 أيام (من 15 وحتى 18 يونيو الجارى)، عقد 30 جلسة عامة ورئيسية، بالإضافة إلى معرضين حول البرامج والمبادرات الرئيسية لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، والبرامج والمبادرات الرئيسية بنك التصدير والاستيراد الإفريقى والتى تهدف للإسراع فى عملية تنويع التجارة الإفريقية وتطبيق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية.