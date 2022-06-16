السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن «إفريقيا تحديات وطموحات» باجتماع أفركسيم بنك

جدة - نرمين السيد - شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلما تسجيليا حمل عنوان: "إفريقيا تحديات وطموحات"، وذلك على هامش جلسة الافتتاح الرسمى للاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقى "أفركسيم بنك" بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وتناول الفيلم الأزمات المتعاقبة التى شهدها العالم بداية من الجوائح والكوارث وتأثيرها على الاقتصاديات. وتشارك أكثر من 3 آلاف شخصية مصرفية وحكومية ودولية رفيعة المستوى فى الاجتماعات السنوية الـ 29 لبنك التصدير والاستيراد الإفريقى (أفركسيم بنك)، والتى ينظمها البنك المركزى المصرى بالتعاون مع "أفركسيم بنك". يأتى ذلك بحضور محافظى البنوك المركزية ورؤساء الحكومات والوزراء الأفارقة، وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى والبنك وصندوق النقد الدوليين بجانب ممثلى البنوك والهيئات والخبراء الدوليين. ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات التى تستمر لمدة 4 أيام (من 15 وحتى 18 يونيو الجارى)، عقد 30 جلسة عامة ورئيسية، بالإضافة إلى معرضين حول البرامج والمبادرات الرئيسية لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، والبرامج والمبادرات الرئيسية بنك التصدير والاستيراد الإفريقى والتى تهدف للإسراع فى عملية تنويع التجارة الإفريقية وتطبيق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية.

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