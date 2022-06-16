ترتيب جدول الدوري المصري موسم 2022/2021

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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 08:47 صباحاً - محمد السيد - حقق النادي الأهلي فوزًا عريضًا على حساب فريق إيسترن كومباني بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف وحيد، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري المصري

الزمالك 44 نقطة

بيراميدز 43 نقطة

الأهلي 40 نقطة

فيوتشر 36 نقطة

سموحة 35 نقطة

طلائع الجيش 32 نقطة

البنك الأهلي 30 نقطة

فاركو 29 نقطة

إنبي 26 نقطة

سيراميكا كليوباترا 25 نقطة

غزل المحلة 25 نقطة

الاتحاد السكندري 22 نقطة

الجونة 21 نقطة

المصري 20 نقطة

المقاولون العرب 18 نقطة

الإسماعيلي 18 نقطة

مصر المقاصة 14 نقطة

إيسترن كومباني 13 نقطة.

نتيجة مباراة الأهلي والمصري بالسلوم

الجدير بالذكر أن تمكن النادي الأهلي من إحراز هدف التقدم في مرمى المصري بالسلوم، وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، تحت قيادة المدرب العام سامي قمصان، بدلًا من المدير الفني بيتسو موسيماني العائد من الإجازة التي حصل عليها .

أحرز هدف الأهلي الوحيد اللاعب أحمد عبد القادر في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، بعدما نجح في وضع الكرة من داخل منطقة الجزاء على شمال حارس المصري بالسلوم.

ودخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: مصطفي شوبير محمود وحيد - رامي ربيعه - محمد هاني - كريم فؤاد محمد محمود - احمد نبيل كوكا احمد عبد القادر محمد شريف - حسام حسن - زياد طارق

مباراة الأهلي وإيسترن كومباني

ويدخل النادي الأهلي، هذه المباراة رغبة في تحقيق الفوز في البطولة، لضمان استمراريته في المنافسة على نزع الصدارة من الزمالك، والتي يحتلها الأخير برصيد 44 نقطة من إجمال خوض 20 مباراة.

أمام النادي الأهلي، فيحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 40نقطة، جمعهما من الفوز في 11 مباراة وتعادل في 4 مواجهات، وخسر لقاء وحيد أمام المصري، ويتبقى له 3 مؤجلات أمام كل من إنبي، الجونة، الإسماعيلي.