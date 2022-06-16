حبس عصابة الإتجار في الهيروين بالقاهرة

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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 08:47 صباحاً - محمد السيد - قررت جهات التحقيق، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة بالقاهرة.

وأمرت جهات التحقيق بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي ، لفحصها وإعداد تقلايلا بخواصها، ورجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

ضبط العصابة

نجحت القوات الأمنية لمباحث القاهرة في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرةن وذلك بعد مطاردة مثيرة بالشوارع.

بداية الواقعة

ففي أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة بأعمال التأمين بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة الشروق تلاحظ لهم قيام قائد إحدى السيارات " نقل" بالدوران للخلف لدى رؤيته للقوات

مطاردة

وأثناء مطاردته قام بإلقاء كيس من القماش وبفحصه تبين إحتوائــه على عدد 10 أسطوانات حجرية لمخدر الهيروين وزنت 2,5 كيلو جرام، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الغربية وتبين إختبائه بمنطقة كفر شكر بمحافظة القليوبية تم إستهدافه وضبطه.

اعتراف المتهم

وإعترف بإشتراكه مع زوجته "لها معلومات جنائية" ، وصديقه بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم إستهدافهما وضبطهما وأكدا ما جاء بأقوال المتهم الأول، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بمكان إخفائها بإحدى الدروب الجبلية بطريق الإسماعيلية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط المتهم بالإتجار في النقد الأجنبي

وكان قد نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط شخص لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

بداية الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية" وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"- هاتف محمول- ماكينة عـد نـقـود- سيارة ملكه، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.