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حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 17-6-2022

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 08:26 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 17-6-2022

مهنياً: تترك أثراً في كل ما تفعله، ويكون توقيعك على أي انجاز مميزاً عاطفياً: كن متسامحاً مع الشريك لا تتردد في تنفيذ بعض مطالبه، فهو لا يسألك من منك الكثير صحياً: راهن على هذا اليوم، واحلم بإمكان تنفيذ بعض المشاريع الترفيهية أو المسلية أو تبنّي بعض الأفكار المتطوّرة صحياً

حظك اليوم برج الثور الجمعة 17-6-2022

مهنياً: تقوم بنشاط كبير هذا اليوم على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات والخبرات، وتقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء عاطفياً: بانتظارك أجواء عاطفية مرضية، ولو انك تعيش تناقضاً بين خياراتك وحياتك العائلية وأعمالك ومسؤولياتك صحياً: لا تقدم على أي مشروع ترفيهي كبير وحدك، بل تشارك به مع الآخرين

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 17-6-2022

مهنياً: تمارس سحرًا كبيرًا وتتمتّع بكاريزما، فتشع ببريق خاص وتستعيد الثقة بالنفس عاطفياً: تبدو أنانياً بعض الشيء، ولا تريد الخير للشريك، لا تفكر في أي مشروع وانتظر الايام المقبلة لترى ما ستؤول إليه الأوضاع صحياً: حبك المفرط للطعام يؤدي إلى زيادة في الوزن يتطلب التخلص منها حمية قاسية

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 17-6-2022

مهنياً: قد تزعجك الأجواء هذا اليوم ويخيّب ظنّك وتبدو مشاكساً بعض الشيء وتسير عكس التيّار عاطفياً: تحتار بين علاقتك العاطفية وانتمائك المهني، أو تضطر إلى حسم علاقتك بالشريك صحياً: التدخين من أكثر الأمور خطراً على الصحة، والأخطر منه تدخين النارجيلة

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 17-6-2022

مهنياً: يوم غني بالايجابيات، تنكب فيه على تسوية ما كان يزعجك، فتلاحق الحلول الحكيمة وتجد نفسك في المكان الصحيح

عاطفياً: مهمة صعبة واختبار جدّي في انتظارك، وفي حال جاءت الأمور على ما يرام عليك ان تستعد لحصد ثمار جهودك

صحياً: إياك وإهمال الأعراض المفاجئة فهي قد تتفاقم بحيث لا تعود قادراً على احتمالها

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 17-6-2022

مهنياً: كن على حذر من بعض أصحاب النيات المبيتة الذين يسعون للإيقاع بينك وبين أرباب العمل الراضين عن كل ما تقوم به

عاطفياً: تستعيد حماستك وتتمتع بسرعة بديهة وقدرة على الاستيعاب وتحليل الأمور بذكاء حاد

صحياً: استرخ ولا تكثر من المشاريع والتحركات المهمّة وحاول أن ترتاح قدر المستطاع

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 17-6-2022

مهنياً: حيوية كبيرة للاقبال على العمل والانفتاح على الناس والقيام بالمبادرات والمساعي بدون تقاعس أو تردد

عاطفياً: تكون قادراً على فرض آرائك وقناعاتك على الشريك، ويقنعك بدوره بما يدور في خلده

صحياً: تستعيد عافيتك ونشاطك بعد فترة من الإرهاق وتتخلص من عوامل الضعف النفسي

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 17-6-2022

مهنياً: التغيير المفاجئ في عملك قد يؤثر في معنوياتك ويشير الى بعض السلبية حولك، لكن ثمة ما يشير أيضاً الى جديد آت اليك

عاطفياً: تستعيد ذكريات الماضي والقصص القديمة وتصطدم بالشريك، فتلتبس عليك الأمور وتغوص في التفاصيل المزعجة

صحياً: إنتبه لصحتك وصحّة بعض المقربين، فقد تكونون عرضة لوضع طارئ

حظك اليوم برج القوس الجمعة 17-6-2022

مهنياً: ضغوط العمل محيطة بك اليوم ولا تعرف من أين تبدأ وتتعثر خطواتك بسبب ضياع تركيزك

عاطفياً: تناقش اليوم الكثير من القضايا المهمة بشأن مستقبل علاقتك بالحبيب وتتوصلان إلى نتائج مرضية

صحياً: المشكلات المتواصلة تعكر صفو حياتك وتبقيك في حال من التوتر والعصبية

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 17-6-2022

مهنياً: تبدأ مرحلة جديدة مليئة بالتحديات فحاول ان تكون على قدر من هذه المسؤولية

عاطفياً: لا تتهور اليوم في تصرفاتك مع الشريك، بل تقرب منه واسأله عما يحب أن تقوما به معاً

صحياً: لا تتجاوز الخطوط الحمر في زيادة الوزن، وابدأ منذ اليوم القيام بما يلزم

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 17-6-2022

مهنياً: عليك أن تحسن أداءك في العمل فكل الأنظار موجهة عليك، وقد تواجه بعض العراقيل التي تشعرك بالارتباك

عاطفياً: تنسجم مع الحبيب وتعيشان أجواء عاطفية رائعة تترجمانها بتجديد شهر العسل

صحياً: تخصيص الوقت اليومي للرياضة، يوفر عليك الكثير من المطبات الصحية

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 17-6-2022

مهنياً: لن تكون وحيدًا ولن تتعرقل محاولاتك في زيادة رصيدك الشعبي أو تحسين الانطباع عنك

عاطفياً: تسمح لك الظروف بتخطي الكثير من الحواجز التي أعاقت ملاقاة الحبيب أو المصالحة

صحياً: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها ​

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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