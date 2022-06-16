طقس اليوم.. بشرى عن درجات الحرارة وظاهرة جوية تسيطر على القاهرة

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل ليلا على جميع الأنحاء.

ولفت الخبراء إلى أن الظواهر الجوية تتمثل فى نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما حالة البحر المتوسط فتكون اليوم خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لـ حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

العظمى الصغرى

القاهرة 34 23

الإسكندرية 28 22

وادى النطرون 34 22

طنطا 34 21

شبين الكوم 34 22

دمنهور 32 21



بلطيم 28 21

مطروح 29 21

السلوم 30 21

سيوة 34 21

بورسعيد 30 22

دمياط 29 22

الزقازيق 34 22

المنصورة 34 21

الإسماعيلية 34 23

السويس 34 23

العريش 29 21

رفح 29 20

رأس سدر 37 24

نخل 35 17

نويبع 37 25

طابا 35 24

كاترين 30 17

الطور 36 24

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 37 26

مرسى علم 38 26

الفيوم 35 24

بنى سويف 35 24

المنيا 36 24

أسيوط 36 25

سوهاج 37 25

قنا 38 25

الأقصر 39 26

أسوان 40 26

إدفو 40 27

أبوسمبل 39 27

الوادى الجديد 39 26

الشلاتين 35 24

أبو رماد 34 24

حلايب 32 22

رأس حدربة 31 22