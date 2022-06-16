أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 16 يونيو 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تنظم الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، مؤتمرا، بعنوان "تعزيز التراث الثقافى غير المادى وصونه" بحضور متخصصين عالميين فى مجال التراث.

القاهرة

تنطلق فعاليات الأسبوع الوطنى الثامن للتنمية المستدامة، الذى ينظمه المنتدى المصرى للتنمية المستدامة، تحت شعار "العمل المناخى أساس لتحقيق الاستدامة"، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية.

القاهرة

ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، احتفالية خاصة، لتسليم دفعة جديدة من الموافقات والتراخيص وشهادات توفيق الأوضاع لمجموعة متنوعة من وسائل الإعلام.

الجيزة

تنظم محافظة الجيزة، من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب، معرضا لتسويق منتجات الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية والفنية وذلك بنادى "دريم لاند" بمدينة السادس من أكتوبر ويستمر لمدة ثلاثة بمشاركة 32 عارضا.