كيف ستكون درجات الحرارة خلال 6 أيام؟.. اعرف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن يسود، خلال الأيام المقبلة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل ليلا على جميع الأنحاء.

وتبقى الظاهرة المؤثرة خلال الأيام الستة المقبلة هى وجود نشاط للرياح أحيانا على بعض المناق، مع ثبات واستقرار درجات الحرارة.