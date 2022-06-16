اليوم.. علي معلول يعود إلي القاهرة استعداداً لمواجهة الزمالك

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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 07:50 صباحاً - محمد السيد - /704722/اليوم-علي-معلول-يعود-إلي-القاهرة-استعدادا-لمواجهة-الزمالك

يعود علي معلول لاعب النادي الأهلي، اليوم الخميس، من تونس بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده، استعداداً لمواجهة نادي الزمالك في الدورلي المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي ضد غريمة الزمالك يوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الأهلي وإيسترن كومباني

وحقق النادي الأهلي فوزًا عريضًا على حساب فريق إيسترن كومباني بنيتجة 4 أهداف مقابل هدف وحيد.

وتقدم للنادي الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 24، فيما يعزز طاهر محمد طاهر تقدم الأهلي في الدقيقة 31 من ركلة جزاء احتسبها الحكم إبراهيم نور الدين، وأحرز النادي الأهلي ثالث أه​​​دافه في مرمى فريق إيسترن كومباني عن طريق أحمد عبد القادر، في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

فيما أحرز فريق إيسترن كومباني أول أهدافه في مرمى النادي الأهلي في الدقيقة 76 من عمر المباراة. ثم أحرز وليد سليما هدف النادي الأهلي الرابع في الدقيقة 90 من عمر اللقاء,

وشهدت المباراة تألق كبير لمصطفى شزبير حارس النادي الأهلي، والذي تعامل بنجاح كبير في مع الكرات التي تعرض لها فريق النادي الأهلي.

تشكيل الفريق لمواجهة إيسترن كومباني، وجاء كالتالي:

- حراسة المرمى: مصطفى شوبير. - خط الدفاع: كريم فؤاد ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمود وحيد. - خط الوسط: أحمد نبيل كوكا ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر. - خط الهجوم: محمد شريف.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء وزياد طارق ومحمد أشرف ومحمد فخري ومحمد محمود وصلاح محسن وبدر بانون ووليد سليمان وحسام حسن.