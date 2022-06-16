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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 07:50 صباحاً - محمد السيد - /704721/مواعيد-مباريات-اليوم-الخميس-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الخميس، العديد من المواجهات الهامة في مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة الوداد المغربي ضد الرجاء ضمن منافسات الدوري المغربي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري المغربي

يخوض فريق الرجاء ضد نظيره الوداد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنوات Arryadia.

يخوض فريق نهضة بركان ضد نظيره الدفاع الحسني الجديديوالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:15 مساء مساءً، عبر قنوات Arryadia.

يخوض الجيش الملكي ضد حسنية أغادير، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، عبر قنوات Arryadia.

نتيجة مباراة الأهلي وإيسترن كومباني

وحقق النادي الأهلي فوزًا عريضًا على حساب فريق إيسترن كومباني بنيتجة 4 أهداف مقابل هدف وحيد.

وتقدم للنادي الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 24، فيما يعزز طاهر محمد طاهر تقدم الأهلي في الدقيقة 31 من ركلة جزاء احتسبها الحكم إبراهيم نور الدين، وأحرز النادي الأهلي ثالث أه​​​دافه في مرمى فريق إيسترن كومباني عن طريق أحمد عبد القادر، في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

فيما أحرز فريق إيسترن كومباني أول أهدافه في مرمى النادي الأهلي في الدقيقة 76 من عمر المباراة. ثم أحرز وليد سليما هدف النادي الأهلي الرابع في الدقيقة 90 من عمر اللقاء,

وشهدت المباراة تألق كبير لمصطفى شزبير حارس النادي الأهلي، والذي تعامل بنجاح كبير في مع الكرات التي تعرض لها فريق النادي الأهلي.

تشكيل الفريق لمواجهة إيسترن كومباني، وجاء كالتالي:

- حراسة المرمى: مصطفى شوبير. - خط الدفاع: كريم فؤاد ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمود وحيد. - خط الوسط: أحمد نبيل كوكا ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر. - خط الهجوم: محمد شريف.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء وزياد طارق ومحمد أشرف ومحمد فخري ومحمد محمود وصلاح محسن وبدر بانون ووليد سليمان وحسام حسن.