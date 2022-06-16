جدة - نرمين السيد - وقالت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "العلاقة الزوجية لا تحتاج إلى القرب الدائم ولا تحتمل البعد الدائم، بل تحتاج إلى ضبط المسافات".
وأضافت الإفتاء: "فيجب أن يعرف الزوجان متى يقترب كل منهما إلى الآخر ومتى يترك مساحة له ليتخلص من الأعباء والهموم، ولذلك لابد من تحقيق التوازن بين الخصوصية والانتماء".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء توجه نصيحة عاجلة إلى المتزوجين.. متى تقترب ومتى تبتعد؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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