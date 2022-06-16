الإفتاء توجه نصيحة عاجلة إلى المتزوجين.. متى تقترب ومتى تبتعد؟

جدة - نرمين السيد - وقالت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "العلاقة الزوجية لا تحتاج إلى القرب الدائم ولا تحتمل البعد الدائم، بل تحتاج إلى ضبط المسافات".

وأضافت الإفتاء: "فيجب أن يعرف الزوجان متى يقترب كل منهما إلى الآخر ومتى يترك مساحة له ليتخلص من الأعباء والهموم، ولذلك لابد من تحقيق التوازن بين الخصوصية والانتماء".