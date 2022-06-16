محافظ الإسكندرية يعلن الحرب على «إكراميات» الشواطئ (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - أكد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه سيتم التصدى بكل قوة وحزم وحسم لأى أحد يحاول استغلال المواطنين وفرض ما يسمى بـ الإكراميات أو أى مبالغ مالية غير مقررة على المصطافين بشواطئ المحافظة.





وشدد المحافظ، فى تصريحات له، مساء أمس الأربعاء، على أن تذاكر الدخول إلى الشواطئ تشمل الخدمات التى تقدم عليها، ولا يحق لعمال أو مستأجرى الشواطئ استغلال المواطنين، أو إجبارهم على دفع مبالغ إضافية أو "إكراميات".

وفى السياق ذاته، كلف محافظ الإسكندرية، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بفصل أى عامل نظافة يثبت أنه حاول إجبار رواد الشواطئ على دفع مبالغ إضافية، نظير تقديم الخدمات على الشواطئ، مؤكدا على استقبال جميع الشكاوى التى ترد على الخطوط المخصصة لاستقبال شكاوى رواد الشواطئ، مشددا على أنه سيتم التعامل معها بشكل فورى.

وبناء على الشكوى الواردة من أحد المواطنين بخصوص إجبار إحدى عاملات النظافة بأحد الشواطئ، التابعة لـ حى المنتزه ثانٍ، لرواد الشاطئ على دفع إكراميات نظير دخولهم دورات المياه، فضلا عن سوء معاملتها، فقد تم فصل العاملة من العمل بالشاطئ، واتخاذ كل الإجراءات القانونية كافة حيالها.