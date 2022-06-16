موعد انقطاع وضعف المياه عن 12 منطقة فى الجيزة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة فى بيان لها، إن انقطاع المياه يرجع إلى القيام بأعمال ربط تغذية لمنطقة صفط اللبن من خط المياه قطر 1000 مم المغذى لرافع نادى الرماية، الأمر الذى يستلزم قطع المياه للانتهاء من الأعمال.

وذكرت شركة مياه الشرب بالجيزة أن انقطاع المياه سيكون عن مناطق: "صفط اللبن - ناهيا - أوسيم - برطس"، بينما سيكون ضعفا للمياه فى مناطق "الهرم - فيصل - المناشى - الجلاتمة - بهرمس - كرداسة - أبو رواش- بنى مجدول".