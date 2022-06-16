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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 02:43 صباحاً - محمد السيد - /704692/اليوم--محاكمة-متهمين-لتنقيبهم-عن-الأثار-بعين-شمس

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبدالفتاح لبنة، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وهانى مصطفى، اليوم الخميس، محاكمة متهمين بالتنقيب عن الآثار فى منطقة عين.

اتهامات المتهمين

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم أجروا أعمال حفر خلسة بقصد تهريب إلى خارج البلاد والاعتداء على أرض أثرية بأن قاموا بالحفر فيها بدون ترخيص، وتوصلت تحريات مباحث قسم شرطة عين شمس لصحة الواقعة وتمكنت من ضبط المتهمين.

محاكمة الهارب محمد علي و102 أخرين في قضية الجوكر

قررت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة المقاول محمد علي و102 متهم بقضية "الجوكر" لجلسة 14 أغسطس لاستكمال مرافعة الدفاع.

أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة، تتهم النيابة المتهمين أنهم في غضون شهر سبتمبر عام 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، من الأول وحتى العاشر دبروا تجمهرا من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم إرهاب منها الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بأن حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بثها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين بالسويس، لذات الأغراض، وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، محددين موعد ومكان التجمهر.

جرائم إرهاب

وروجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهاب، بأن أذاع المتهمان الأول والثاني مقاطع مصورة عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر عبر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، تتضمن تحريضا على المشاركة تجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

شبكة المعلومات

وتم استخدام موقعين على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهاب، بأن استخدم المتهمان الأول والثاني موقع اليوتيوب واستخدم المتهمون من الثالث وحتى العاشر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن فساد مؤسسات الدولة، والدعوة من خلالها للمشاركة تجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة والعنف، للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.