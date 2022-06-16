بعد توقف شهرين.. البابا تواضروس يعود إلى عظته الأسبوعية (صور)

جدة - نرمين السيد - ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس الأربعاء، عظته الأسبوعية فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى، من الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.





وبذلك استأنف البابا عظاته بالاجتماع بعد توقف دام لشهرين، حيث كانت آخر العظات فى اجتماع الأربعاء الموافق 13 أبريل الماضى، وفى نهايتها أعلن البابا عن توقف الاجتماع طوال فترتى أسبوع البصخة والخمسين المقدسة.

وبدأ البابا سلسلة تعليمية جديدة بعنوان "مفهوم الاتحاد الزيجى"، خلال عظة الأمس، حيث تناول أول حلقاتها عن "الاتحاد الفكرى" من خلال الإصحاح الخامس من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس والذى يُقرأ فى صلوات الإكليل.

وأشار البابا خلال العظة الأسبوعية إلى مفاهيم تكوين الأسرة المسيحية من خلال 5 مجالات لـ الاتحاد الزيجى، هى: "الاتحاد الفكرى، الاتحاد العاطفى، الاتحاد الروحى، الاتحاد الاجتماعى، الاتحاد الجسدى".

ولفت البابا تواضروس إلى متطلبات الاتحاد الفكرى، من خلال بداية تكوين الأسرة بالخطوبة، وسمات فترة الخطوبة، قائلا: "دعوة للاتحاد الشامل عاطفيًّا وروحيًّا واجتماعيًّا وجسديًّا، ارتباط بالصلاة، الله شاهد على هذه العلاقة ،القداسة والطهارة، العلنية الكنسية، محضر الخطبة، تبادل الفكر بالكلام، يَا أَوْلاَدِى، لاَ نُحِبَّ بِالْكَلاَمِ وَلاَ بِاللِّسَانِ، بَلْ بِالْعَمَلِ وَالْحَقِّ!". كيف يُحترم شريك الحياة، الحكمة، بفهم الاختلافات والطباع والاشتياقات والمخاوف، الاتفاق على التعاون، كيفية التفاهم والمشاركة، وكيفية اتحاد الرؤية للحياة، الحصول على بركة الأسرة للطرفين".

حضر الاجتماع الأسبوعى الأنبا بافلى، الأسقف العام لكنائس المنتزه، والأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا، الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية.

والأنبا ديسقوروس، أسقف ورئيس دير القديس بحنس القصير بطريق العلمين، والأنبا نوفير، أسقف شبين القناطر، والأنبا أرشليدس، الأسقف العام بمقر الرئاسة الكنسية بتورنتو بكندا، وعدد كبير من آباء مجمع كهنة الإسكندرية وعدد غفير من شعب الإسكندرية الذى ملأ الكاتدرائية المرقسية عن آخرها.