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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /704720/بعد-فيديو-الآذان-مجدي-الشربيني-نجم-التسعينيات-يكشف-تفاصيل-عودته-للساحة-الفنية -خاص

صرح الفنان مجدي الشربيني نجم التسعينات الشهير لـ دوت الخليج عن تفاصيل عودته للساحة الفنية مرة أخرى، وأعرب عن غضبه من تدني الفن خلال تلك الأيام، كما استنكر أفعال النقابة، وأكد على التزامه الشديد بالقرآن والأذكار والصلاة لأنها جزء منه بالرغم من عودته للفن.

تصريحات مجدي الشربيني لـ دوت الخليج

- رجعت بس الصلاة دي حاجة جوايا ومستغناش عن القرآن ولا الأذكار - بأذن وبصلي بالناس كتير ودارس تجويد - ندمت إني رجعت عشان مفيش فن - الجيل اللي طالع مش فنان ومبيفهمش الا من رحم ربي - أنا مش ضد المهرجانات هي مزيكا في حد ذاتها محدش يقف قدامها - الراب فن وموجود من زمان في البلاد الأجنبية - النقابة متقدرش توقف أي نوع من الفن طلما له جماهيره - النقابة كانت ممكن تحتضنهم وتستفيد منهم وتفيدهم - نزلت أغنية اسمها الاسطورة من الحان محمد عبد المنعم وكلمات صلاح عطية

مجدي الشربيني: ندمت إني رجعت

وعن قرار عودته للساحة الفنية، قال: انا ندمت إني رجعت من اللي شايفه مفيش فن، الجيل اللي طالع ده جيل مش فنان ومبيفهمش الا من رحم ربي يعني مش كلهم، الجيل اللي طالع كله مهرجانات.

مجدي الشربيني وقرارات النقابة ضد مطربي المهرجانات

وكشف الشربيني عن رأيه في قرارات النقابة، قائلًا: ميقدروش يوقفوا، حتى لو رئيس دولة ميقدرش يوقف أي نوع من أنواع الفن، مينفعش، طلما له جماهيره وله ناسه يبقى هقف ازاي انا لوحدي، هو وقفهم بس بردو شغالين، محدش يقدر يقف قدام حاجة في جيل بحاله عايزها، وكان ممكن يحتضنهم يقولهم في لجنة هنا في النقابة قبل ما تنزلوا حاجة تجبوها نراجعها، يبقى كده هو استفاد وفادهم، استفاد انهم بيقدموا حاجة كويسة واستفاد انهم يدخلوا دخل للنقابة، وهما شغالين فنعلمهم ونستفيد منهم، هما بيغنوابرا مصر وفي اليوتيوب.

كما صرح قائلًا: أنا مش ضد المهرجانات، هو في حد ذاته مزيكا محدش يقف قدامها، وعن فن الراب، قال: ده فن بردو طلما ليه مستمعين يبقى فن بردو، والراب ده موجود من زمان في البلاد الأجنبية.