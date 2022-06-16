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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /704712/صاحب-أغنية-حبيناهم-مطرب-التسعينيات-مجدي-الشربيني-يرفع-الاذان-بصوته-فيديو

نشر مطرب السبعينات مجدي الشربيني مقطع فيديو له أثناء رفع الآذان وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات القصيرة تيك توك، والذي يعد أحدث ظهور له بعد غياب استمر لسنين.

دوت الخليج يرصد لكم أول ظهور للمطرب مجدي الشربيني بعد غيابه عن الوسط الفني

وظهر الفنان وهو يؤدي أذان المغرب بصوت عذب، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات القصيرة تيك توك، وقد تفاعل معه الكثير بالإعجاب بصوته، وانهالت عليه الدعوات بالتقبل ورفع الدرجات من الله عز وجل.

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وقال تعليق: ما شاء الله ربنا يتقبل منك ان شاء الله، وتعليق آخر قال: بسم الله ما شاء الله ربنا يزيدك من فضله يا حبيبي، وتعليق تفاجئ من ظهوره بعد هذه السنوات، قائلًا: يااااا مجدي الشربيني!!، وتعليق أخير قال: على قديموا يا فنان من أيام الشاطبي.

المطرب مجدي الشربيني

جدير بالذكر، أن حقق المطرب الشعبي مجدي الشربيني، حقق نجاحًا كبيرًا في فترة التسعينيات بل وأتقن ترتيل القرآن منذ سنوات الطفولة مع بلوغه سن الرابعة عشرة، وبدأ يميل إلى الغناء وتزداد الأغاني الشعبية، لتتحول حياته بعدما يقابل المنتج سيد نصر الذي أنتج له أول شريط كاسيت في مسيرته الغنائية، ليتصدر اسمه قائمة نجوم الغناء ويعلو في سماء الفن وتحقق أغانيه إيرادات عالية، ومن ضمن ألبوماته «أهل الغرام» و«حبيناهم» والشريط الأخير «المسامح كريم»، كما شارك بالغناء في ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ «دقي يا مزيكا» ولكنه تغيب عن الوسط الفن لمدة سنين عديدة.

مجدي الشربيني لـ دوت الخليج: عامل أغنية اسمها الأسطورة

وقال مجدي الشربيني: رجعت بس الصلاة دي حاجة جوايا مبستغناش عنها، ولا القراآن ولا الصلاة ولا الأذكار، عامل حاجة جديدة اسمها الأسطورة نزلت من الحان محمد عبد المنعم، كلمات صلاح عطية، وتوزيع نوار البحيري.

وتابع قائلًا: انا ندمت إني رجعت من اللي شايفه مفيش فن، الجيل اللي طالع ده جيل مش فنان ومبيفهمش الا من رحم ربي يعني مش كلهم، الجيل اللي طالع كله مهرجانات وانا مش ضد المهرجانات، هو في حد ذاته مزيكا محدش يقف قدامها، والراب ده فن بردو طلما ليه مستمعين يبقى فن بردو.