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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /704716/Vodafone-فودافون-تكشف-طريقة-التحويل-لشبكتها-بالخطوات

تساءلت عميلة فودافون عن طريقة التحويل من أي شبكة آخري إلى شبكة فودافون والوقت المستغرق، بجانب البحث عن رقم خدمة عملاء فودافون ولينك معرفة أقرب فرع فودافون، لذلك يوضح دوت الخليج كافة التفاصيل عن التحويل إلى شبكة فودافون واستخدام الخط بنفس الرقم.

Vodafone فودافون

أكدت فودافون إنه يمكن التحويل مجانا بنفس الرقم من خلال زيارة أقرب فرع فودافون مع العلم إنه يجب مرور 4 شهور على تشغيل الخط فى الشركة الآخرى.

وأضافت فودافون عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، يتم استلام شريحة جديدة من ڤودافون ويتم التحويل خلال يوم عمل كامل".

وتابعت يمكن معرفة أقرب فرع فودافون Vodafoneمن هنـــــــــــــــــــا

رقم خدمة عملاء فودافون

تستطيعون التواصل مع خدمة عملاء فودافون أي شبكة أخري بواسطة الاتصال على رقم 16888 بسهولة.