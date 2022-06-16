انت الان تتابع تفاصيل خبر برامج التوك شو اليوم.. اكتشافات جديدة في الغاز قريبا.. ورغيف العيش بـ 75 قرش.. وإسرائيل تفوق مصر في السياحة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /704718/برامج-التوك-شو-اليوم-اكتشافات-جديدة-في-الغاز-قريبا-ورغيف-العيش-بـ-75-قرش-وإسرائيل-تفوق-مصر-في-السياحة

يقدم موقع دوت الخليج ملخصًا لأهم برامج التوك شو اليوم الأربعاء الموافق 15 من شهر يونيو الجاري، والذي شهد فيه الحديث عن العديد من الموضوعات المختلفة ما بين الحديث عن التدعيمات التي تقدمها الدولة المصرية للمواطن، إلى جانب تفوق إسرائيل وعدة دول على مصر في قطاع السياحة في الفترة الأخيرة، وطفرة في القطاع الصحي المصري في عهد الرئيس السيسي

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية في شؤون الصحة أن مصر خالية فيروس جدري القرود حتى تلك اللحظة، وأن الدولة المصرية لديها خطة كاملة واستعدادات كاملة لكل السيناريوهات والظروف، مناشدا المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإجراءات الاحترازية.

وأضاف “تاج الدين”، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن مصر شهدت طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي في قطاع الصحة، وظهر ذلك من خلال المبادرات المختلفة التي قدمتها مصر، إلى جانب طريقة التعامل مع أزمة فيروس كورونا في العامين الماضيين.

كشف حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، عن أنه من المتوقع الإعلان عن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد توقيع الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيعطي دفعة قوية للشركات التي تعمل مع مصر فيما يتعلق باستخراج الغاز.

واضاف “عبد العزيز”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن شركات الغاز التي تعمل مع مصر المسؤولة عن الاستخراج، ستبدأ في البحث والتنقيب عن غاز طبيعي في الفترة المقبلة، ومن المتوقع الإعلان عن اكتشافات جديدة قريبا.

وأكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تقدم العديد من التدعيمات للمواطنين، وذلك يظهر من خلال منظومة الدعم في الدولة المصرية، حيث إنه فيما يتعلق برغيف الخبز المدعم للمواطن فهو يدفع 6% فقط من سعره الحقيقي.

وأضاف “سعد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن رغيف الخبز الذي يحصل عليه المواطن المصري مقابل خمسة قروش فقط، سعره الحقيقي 75 قرش، والفارق تتحمله ميزانية الدولة، من أجل التخفيف على المواطن المصري في ضوء الأزمة العالمية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي، ونفس الأمر بالنسبة للزيت، حيث إن سعر الزجاجة الحقيقي 40 جنيه، وتصل للمواطن بـ 23 جنيه فقط..

وقال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مصر تعد هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وهي أحد أكثر الدول المتضررة من قرار منع تصدير القمح في أوكرانيا، نظرا للأزمة العالمية التي يشهدها العالم فيما يتعلق بالغذاء، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف “عيسى”، خلال تقديمه برنامج “حديث القاهرة” المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أن الحكومة المصرية جاهدة تحاول على إيجاد طرق جديدة من أجل استيراد القمح، من خلال توفير البدائل التي يمكن الاستيراد منها في ظل أزمة الغذاء العالمية التي يواجهها العالم حاليا.

وكشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن أن هناك خسائر على الدولة المصرية نتيجة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بتأجيل زيادة اسعار الكهرباء لمدة ست أشهر، حيث إن الدولة كانت قد خططت لأن يتم الزيادة في الموازنة الجديدة، وهو ما يعكس الكثير على موازنة الدولة.

وأضاف “سعد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن قرار الرئيس السيسي هدفه التخفيف من الأعباء على المواطن وأن تتحمل الدولة معه في ظل الزيادات العالمية التي يشهدها العالم، مشيرا إلى أن هذا القرار كلف الدولة 4 مليار حنيه.

وكشف الإعلامي إبراهيم عيسى، عن تراجع مركز مصر في قطاع السياحة على مستوى العالم، وتحديدا على مستوى الشرق الأوسط، حيث استعرض تقريرًا يفيد أن كل من الإمارات وقطر والسعودية وإسرائيل يفوقوا مصر في قطاع السياحة، ومصر تحتل المركز الخامس.

وأضاف “عيسى”، خلال تقديمه برنامج “حديث القاهرة” المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أن مصر وصلت لمرحلة صعبة، وهذا يأتي لعدة أسباب من ضمنها التحرش الجنسي في مصر، وأنه يجب دراسة تلك الظاهرة التي بدأت تخيف السائحين بشكل واضح.