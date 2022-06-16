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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /704715/orange-أورنج-توفر-موبايلات-بالتقسيط-شوف-التفاصيل

أعلنت orange أورنج عن توفير موبايلات بالتقسيط لدعم عملاء أورنج من مختلف المحافظات على أن يكون التقسيط عند الشراء من فروع أورنج شوب لمدة 24 شهر بدون فوائد، مما جعل عملاء أورنج يتساءلون عن تفاصيل الشراء أونلاين وهو ما يرصدها دوت الخليج من خلال هذا الموضوع.

Orange أورنج أعلنت شركة Orangeأورنج عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، : "أورنج اشتري موبايلك الجديد و فلوسك رجعالك انترنت من عرض الكاش باك الشهري الجديد واستمتع بامكانية التقسيط حتي 24 شهر بدون فوائد". وتابعت "للشراء من أورنج أونلاين شوب و التوصيل لحد عندك مجانًا من هنـــــــــــــــا". رقم خدمة عملاء أورنج - الاتصال من أي خط أورنچ علي رقم 110. - الاتصال من أي خط أرضي أو محمول أخر علي الرقم : 16110.

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