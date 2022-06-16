انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير التعليم: نحارب الغش بكل الأساليب.. ونسعى لتقليل العنصر البشري في الامتحانات حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /704717/وزير-التعليم-نحارب-الغش-بكل-الأساليب-ونسعى-لتقليل-العنصر-البشري-في-الامتحانات

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تريد أن تصبح امتحانات الثانوية العامة أمر طبيعي بدون أي توتر أو مشاكل أو أزمات، لافتا إلى أن التركيز الشديد على امتحانات الثانوية يخلق حالة من التوتر لدى الطلبة وأولياء الأمور، "بإذن الله تكون امتحانات طبيعية خالص وتمشي بسلام".

دوت الخليج

وعن الاستعدادات الأخيرة للوزارة حول الامتحانات قال إنه كان هناك اجتماع مع كل رؤوساء اللجان ومديريات التعليم والإدارات حول الجمهورية من أجل وضع التعليمات النهائية حول كيفية إدارة اللجان واحتواء الطلبة والتعامل باحترافية، مع تفادي وجود الأهالي بجوار أسوار المدارس، وكل ذلك لخلق جو صحي للطلبة أثناء الامتحانات، إلى جانب التركيز على محاربة كل أنواع الغش بدقة شديدة، وأن هذا يؤذي الطلبة بشكل كبير، ويؤثر على تكافؤ الفرص.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وتنقلها دوت الخليج أنه حدث لغط في طريقة امتحان كل من الصف الرابع الابتدائي، والصف الأول والثاني الثانوي، حيث إن المشترط في تلك الصفوف أن تكون الأسئلة مركزية ولا يتم وضعها من خلال المدرسة، وهذا ما أحدث حالة من التوتر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: "لما تبقى الأسئلة على مستوى المدرسة بيبقى فيه إضافات من البعض عشان الطلبة تنجح، سواء بأشكال معينة، أو بتكون وسيلة ضغط عند البعض عشان ياخدوا دروس خصوصية وهكذا، وهذه ميزة الامتحانات المركزية".

وزير التعليم: نعمل على تقليل العنصر البشري في الامتحانات

وأردف أن الدولة تعمل على تقليل العنصر البشري في الامتحانات قدر المستطاع والاعتماد على النظام الإلكتروني إمعانا في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وأوضح أن هناك البعض يحاول إثارة الجدل لدى أولياء الأمور من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لأخبار زائفة ومغلوطة قبل امتحانات الثانوية العامة، وتحاول الوزارة الرد دائما على كل الشائعات التي يتم نشرها.