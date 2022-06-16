مربوحة والكبير من فن الأميجرومى.. سِحر حنان يشعل السوشيال ميديا

جدة - نرمين السيد - حنان محجوب صاحبة الـ 54 عاما دفعها حبها لفن الكروشيه والابتكار فى الأعمال اليدوية إلى المشاركة فى فن جديد لم يعرفه الكثيرون، لتقدم من خلاله أشكال وتصميمات مختلفة ورائعة، حيث قدمت، أشكالا لدمى من الكروشية محشوة قطن على طراز فن "الأميجرومى" وهو فن ينفذ عن طريق تشكيل الخيوط بأشكال ومجسمات تشبه الشخصيات الواقعية ورصدت عدسة دوت الخليج لشخصيات " مربوحة والكبير " التى أثارت جدلا على السوشيال ميديا.





وأردفت حنان عن تفاصيل فن الأميجرومى: "هذا الفن له أساسيات وقواعد وأدوات خاصة مع الوقت والعمل، يصبح لديك خبرة فيه، كما أنه واحدة من الأمور التى يقوم عليها هذا الفن هو التخيل".

وأشارت حنان إلى أن الرسم والتطريز كانت هوايتها الأولى، حتى بعد أن أصبحت زوجة وأم وجدة، فأصبح "الأميجورومى" أنيس وحدتها، فبالرغم من كونها خريجة كلية التجارة جامعة القاهرة قسم محاسبة، إلا أنها هوايتها الفن منذ الصغر وعكفت على تصميم دمى مجسمة بشكل أقرب إلى الإنسان الطبيعى، تشبه الصور الحقيقية فى الواقع واتجهت إلى تنفيذ عرائس أقرب إلى شكل الشخص الذى يطلبها، ولم اتوقع ردود الفعل الإيجابية وانبهار الجميع بما تقدمه وانهال عليها الزبائن.

وتابعت حنان حديثها: "تعلمت الأميجرومى بالاستعانة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والمقاطع المرئية، وكورسات أونلاين فى 2018، حتى تمكنت من هذا الفن وأتقنته بحرفية بدءا من بناء جسم الدمية والشعر والعينين والحشو وكيفية الخياطة، وكان بسيط بالنسبالى تعلمه عن بعد خاصة وأنا أعشق التطريز وتشكيل الخيوط سواء كورشيه أو أميجرومى".

واستخدمت حنان شبكة الإنترنت للترويج لما صنعته يداها من عرائس متفاوتة الحجم، مع لمسة من خيالها الخاص، ليشيد بأعمالها كل من رآها، وتصبح هوايتها المحببة مصدر دخل لها وتعرض أعمالها للبيع عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، وتقول: "هناك فعلا من يقدر هذا الفن ويشعر بها كقطع فنية وليس مجرد سلعة.

وأوضحت حنان أن المدة الزمنية لتنفيذ العرايس بتختلف على حسب تفاصيلها أقل مدة عملت فيها 5 أيام بس ساعات تعتبر متواصلة وأكبر مدة تصل لشهر.

وتقول صانعة الأميجرومى إن هناك آلاف من الأشخاص يتابعونها عبر صفحتها على فيسبوك، وهذا ما يدفعها للتجديد والاستمرار والتميز فى أعمالها قائلة: "دايما بتابع وأبحث عن التجديد، معنديش مثل أعلى، لأنى مش عايزة أبقى شبه حد، عايزة أبرز نفسى وشغلى اللى يتكلم عنى، أنا بعمل كل حاجة بمجهودى".

واستكملت حنان حديثها أنها صممت الكثير من الشخصيات، سواء كرتونية أو حتى هدايا على شكل الشخص الذى نريد تقديم الهدية له، الأمر الذى حمسها لعمل عرائس أكثر وآخرها "مربوحة والكبير".

وأشارت إلى أنها شاركت فى عدة معارض فنية بمنتجاتها الجميلة، كمعرض تراثنا 2020/2021 بالعرائس، وكانت مرحلة فارقة لها ولمستوى عملها، قائلة: "وطموحى إنى أصدر شغلى للخارج إن شاء الله".