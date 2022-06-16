محافظ كفر الشيخ: استلام لحوم صكوك الإطعام وتوزيعها على 12 ألف أسرة

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين وصول الدفعة السادسة من لحوم صكوك الإطعام بكمية قدرها 2 طن من اللحوم وجار توزيعها على 12 ألف أسرة أولى بالرعاية وذلك بالتعاون بين مديرية الأوقاف ومديرية التضامن الاجتماعى.





وأوضح المحافظ -فى بيان اليوم الأربعاء- أنه تم توزيع ألف طن على 10 آلاف أسرة أولى بالرعاية، وجارى تسليم 2 طن على 2000 أسرة كدفعه سادسة، لتكون جملة المستفيدين من الدفعات الست 12 ألف أسرة، مشيرا إلى أنه يجرى تشكيل لجان لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية فى إطار اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمحافظة والمديرية ومديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ. ومن جانبه، قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم استقبال اللحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، من خلال اللجان التى تم تشكيلها بتوجيهات من محافظ كفر الشيخ.

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