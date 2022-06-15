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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 11:48 مساءً - محمد السيد - /704713/إبراهيم-عيسى-إسرائيل-تفوق-مصر-في-السياحة-والتحرش-من-أسباب-تراجعنا

أعرب الإعلامي إبراهيم عيسى، عن استيائه الشديد من ترتيب مصر في قطاع السياحة داخل الشرق الأوسط، حيث تحتل مصر المركز الخامس في الشرق الأوسط ويسبقها كل من الإمارات والسعودية وقطر وإسرائيل، قائلا: "بذمتكم ده يرضي ربنا".

وأضاف "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وينقلها دوت الخليج أن مصر التي تحتوي على الأهرامات ونهر النيل، وتطل على البحر المتوسط والبحر الأحمر، ولديها 7 ألاف سنة حضارة، وكل ذلك ومصر نجدها في الترتيب الخامس، "عارفين ده ليه عشان إحنا مش مجتمع سياحي رغم كل الآثار دي".

وتابع أن السياحة قادرة على إقامة دول، وما يحدث في مصر يجب دراسته، "تعالوا شوف السياح بيكتبوا إيه عننا بعد ما بيجوا مصر، فين وزارة السياحة من الموضوع، الأمر وصل للأمان النفسي لدى السائح من التحرش".

إبراهيم عيسى: مصر لديها مشكلة مع الرجل المصري

وأردف أن مصر لديها مشكلة في الرجل المصري، ويجب العمل على حلها بشكل جذري من خلال الإعلام والمدارس وغيرها، لافتا إلى أن مصر وضعت قوانين رادعة للتحرش.

وتابع أن التحرش الجنسي قرين ظاهرة التدين النفاقي السلفي في مصر، ويوجد الكثير من معوقات السياحة غير التحرش يجب العمل عليها، "يعني إيه يبقى إسرائيل أكتر سياح منك، وبلاش حد يقول حجج فارغة في الموضوع ده".

وأردف أنه يجب إعادة النظر في ثقافة الرجل الجنسية، وعلاقته بالمرأة، وإعادة النظر في ثقافة مصر الأمنية في السياحة، مضيفا: "أتحدى أي حد في العالم أن ظابط إماراتي ممكن يوقف راجل معاه ست في العربية يقولك تقربلك إيه، لكن في مصر ده أساسي عندنا، التداخل في خصوصيات الناس في مصر هو سبب النتيجة دي دلوقتي".

وأوضح أن إعادة انتعاش السياحة من جديد والعمل على أن تصبح مصر مجتمع سياحي من جديد هي التي تجعلنا نستبعد القروض ونكون ليس بحاجة لها.