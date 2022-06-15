انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد تغريمه 13 مليون جنيه.. محمد رمضان يستفز الجمهور بالدولارات «فيديو» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 11:48 مساءً - محمد السيد - /704710/بعد-تغريمه-13-مليون-جنيه-محمد-رمضان-يستفز-الجمهور-بالدولارات-فيديو

نشر الفنان محمد رمضان فيديو له من طائرته الخاصة وتعمد تصوير الدولارات في الكرسي المجاور له، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل أحدث فيديو محمد رمضان

محمد رمضان مع الدولارات

وعلق رمضان على الفيديو الذي ظهر فيه بجانب مجموعة من الدولارات على الكرسي المجاور له من الطائرة في وجود شقيقة، قائلًا: “هواية أخويا المفضلة”.

جدير بالذكر، أن أعلنت الدائرة التجارية بمحكمة الجيزة الابتدائية في جلستها المنعقدة بتاريخ 7 يونيو 2022 برئاسة المستشار خالد حسن عارف في الدعوي رقم 188 لسنه 2018 تجاري كلي، حكم قضائي يلزم الفنان محمد رمضان برد 13 مليون جنيه لقناة فضائية عربية.

إلزام محمد رمضان بـ 13 مليون جنيه

قررت الدائرة التجارية بمحكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 7 يونيو 2022 بإلزام الفنان محمد رمضان برد مبلغ مالي 13 مليون جنيه وكافة المبالغ التي تقاضاها من شبكة قنوات MBC بجانب العائد القانوني منذ عام 2019 بواقع 5 % وحتي تمام السداد.

وذلك الحكم القضائي ضد محمد رمضان نتيجة لإخلاله بالعقد المبرم مع المجموعة للقيام بأداء أعمال ومسلسلات تليفزيونيه لتذاع حصرياً على مجموعه قنوات MBC الفضائية.

ومن جانبه قال المستشار ثروت عبد الشهيد محامي شبكة قنوات MBC الفضائية إنه بصدد دراسة الحكم لمطالبة محمد رمضان بالتعويضات اللازمة التي لن تقل عن 100 مليون جنيه.

أزمات محمد رمضان مع MBC

وأكد المستشار ثروت عبد الشهيد أن "MBC ستديوز" المنضوية تحت لواء مجموعة MBC، كانت قد سبق وتعاقدت مع الفنان محمد رمضان في يوم 5 اكتوبر 2016 على التفرغ لأداء ثلاث مسلسلات تليفزيونية من إنتاج الشركة لأعوام 2017، 2019، 2020، وتقاضى منها بالفعل بإيصالات موقعه منه مقدمات التعاقد عن هذه الأعمال الفنية.

وأضح أنه أخل بالتزاماته التعاقدية علي النحو الوارد تفصيلا بأسباب الحكم، وأشارت صحيفة الدعوى إلى أنه طبقا للبند التاسع من العقد يحق للشركة فسخ التعاقد معه مع المطالبة بالتعويض الاتفاقي المنصوص عليه بقيمة 115 مليون جنيه، بجانب إلزامه برد ماتقاضاه من مبالغ نقديه.