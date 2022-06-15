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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 11:48 مساءً - محمد السيد - /704700/بدرية-طلبة-تكشف-أسباب-حذف-منشور-اختطاف-ابنة-شقيقها-شيلته-عشان-السخافة

كشفت الفنانة بدرية طلبة عن سر حذف منشور تعرض ابنه شقيقها لمحاولة خطف، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مشيرة أنها انزعجت من الهجوم الغير مبرر التي تعرضت له.

دوت الخليج يرصد لكم أسباب حذف بدرية طلبة كل ما يتعلق بخطف ابنة شقيقها

بدرية طلبة: شيلته بسبب السخافة

وكتبت بدرية طلبة: بشكر كل اللي اهتم وسأل وأطمئن من الدولة وقسم الشرطة التابعة ليه ومن النقابة واطمنوا على البنت من باباها وبكرر تاني أنا شيلت البوست بسبب التعليقات البايخة مشلتهوش من فراغ.

وكانت قد حذفت الفنانة بدرية طلبة، المنشور الخاص باختطاف ابنة شقيقها التي كانت قد كتبته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

الدكتور جمال شعبان يعلق على واقعة الاختطاف

وكتب الدكتور جمال شعبان: التخدير لا يتم بهذه السهولة التي يعتقدها الناس، استحالة شكة دبوس تعمل تخدير كلي، والتخدير بيحتاج إلى حقن في الوريد بجرعات معينة ليست قليلة.

وتابع قائلًا: ده ايه المادة السحرية دي اللي تفقد شخص وعيه بشكة تحت الجلد.. دا في غرفة العمليات أطباء التخدير بيحقنوا حقة مباشرة في الدم بجرعات غير قليلة وفي أحيان كتير بيستعى فقدان الشخص وعيه.. تبا لهم إنهم دعون لطب جديد؟.

حذف منشور اختطاف ابنة شقيق بدرية طلبة

وكتبت في منشور جديد لها عبر صفحتها الرسمية: «اعتبروني منزلتش حاجة طالما حتقعدوا تكدبّوا وتناقشوا، أنا بوعيكم مش أكتر لأن حصل معانا فعلًا».

وتابعت الفنانة بدرية طلبة قائلة: «مقولتش تخدير كلي زي ما بتقولوا، والبوست كان واضح واللي بيدخل على الخاص عايز التفاصيل، أنا مش فاضية أقعد أشرح لكل واحد مش مصدق، براحة راحتك والغريبة بقى اللي يقولك ترند!، ترند إيه يا أبو ترند، هو أي هبد وأي كلام».

ويشار أن الفنانة بدرية طلبة كانت قد كتبت في تعليقها على صورة يد ابنة شقيقها التي يظهر بها شكة، عبر صفحتها بموقع فيسبوك قائلة: «والله ما كنت بصدق ومكانش بييجي على بالي أبدًا إن دي حقيقة لكن حصلت لحد مني.. اللي اتشكت دي بنت أخويا، وربنا ستر ورجعت بيتها بالسلامة، أمانة خدوا بالكم من بناتكم، لأن واضح إن البنات الكبار هما السن المستهدف».