انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 11:28 مساءً - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق: (صفط اللبن - ناهيا - أوسيم - برطس) وضعف المياه بمناطق: ( الهرم - فيصل - المناشي - الجلاتمة - بهرمس - كرداسة - ابو رواش- بني مجدول)، وذلك إعتباراً من الساعة الثانية عشر منتصف ليل الجمعة وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلي القيام بأعمال ربط تغذية لمنطقة صفط اللبن من خط المياه قطر 1000 مم المغذي لرافع نادي الرماية، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لنهو الأعمال.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.