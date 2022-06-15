طارق شوقي: التركيز الشديد على الثانوية العامة يخلق حالة من التوتر نحاول...



حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 11:27 مساءً - قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التركيز الشديد على الثانوية العامة يخلق حالة من التوتر نحاول تفاديها، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على تغيير سياسة التعلم بالمرحلة الثانوية، وأحد أهم أهداف تطوير التعليم هو جعل الامتحانات شيئًا عاديًا.

وأضاف شوقي، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الأربعاء: "سنحارب كل أنواع الغش بدقة شديدة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص، لافتًا إلى أن وضع أسئلة الامتحانات للثانوية العامة يستلزم خبرة وحرفية معينة لقياس فهم مخرجات التعلم.

وتابع وزير التعليم، أن الأمور مستقرة وهادئة بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة سواء من الناحية الأمنية أو الصحية، متابعًا: أتمنى أن يطمئن أولياء الأمور والطلاب، ونعمل على توفير جو هادئ لأبنائنا ونتفادى وجود الأهالي جانب أسوار لجان الامتحانات، لافتًا إلى أن امتحانات الثانوية العامة منافسة بين الطلاب على مقاعد الجامعة وليس للوصول إلى الدرجات النهائية.

اجتمعت اليوم مع كل رؤساء اللجان ومديري الإدارات والمديريات وكانت أعدادهم كبيرة على مستوى الجمهورية، للوقوف على الاستعدادات النهائية للجان امتحانات الثانوية العامة، وشددت خلال الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس على أن القانون لا ينطبق على الطلاب الذين يحاولون الغش فقط ولكن على الطلاب ومن يساعدهم.

وأضاف شوقي، أن تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2021-2022، إلكترونيا بالكامل في جميع المواد الدراسية، دون تدخل أي عنصر بشري، لافتًا إلى أنه لا توجد إعادة تصحيح إلكتروني، إنما المقالي تم تصحيحه على مستوى المدرسة، مؤكدًا أن الامتحانات عقدت ورقيًا وإلكترونيًا.