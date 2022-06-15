توريد 183 ألف طن قمح لشون وصوامع الغربية

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، توريد نحو 183 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد إلى الشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الأربعاء بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية.





وأوضح أبو هاشم - فى بيان صحفى - أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشونة وهنجرا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لافتا إلى أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح يقدر بنحو 246 ألف طن. وطالب وكيل وزارة التموين بالغربية، المزارعين بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

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