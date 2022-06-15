فيديوجراف- اتفاقية الغاز.. خطوة نحو تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة

جدة - نرمين السيد - تسير القاهرة بخطوات منتظمة نحو التحول إلى مركز إقليمى للطاقة، حيث أصدر المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريرا، يبرز خطوة جديدة فى مسار تحول القاهرة إلى مركز إقليمى للطاقة.





وأصدر المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريرا، اليوم الأربعاء، بعنوان "خطوة جديدة فى مسار تحول القاهرة إلى مركز إقليمى للطاقة". وتطرق التقرير إلى التصريحات المهمة التى أدلت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والتى كشفت فيها عن توقيع اتفاقية لتصدير الغاز إلى أوروبا بين الاتحاد الأوروبى ومصر وإسرائيل. وكشف المركز المصرى للفكر عن أن الرغبة الأوروبية القوية فى الاستفادة من قدرات مصر اللوجيستية وموقعها الجغرافى المتميز لملء الفراغ المتوقع حدوثه فى الطاقة المصدرة إلى الدول الأوروبية وتحديدا الغاز الطبيعى.

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