المشاط: إجراءات مصر لزراعة وتخزين القمح ساعدتنا فى إدارة أزمة نقص الغذاء

جدة - نرمين السيد - صرحت وزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط، بأن الإجراءات التى اتخذتها مصر بدءا من عام 2014 فيما يخص زراعة وتخزين القمح تساعدها بشكل كبير الآن فى التعامل مع أزمة نقص الغذاء العالمية.





وقالت الوزيرة -فى مقابلة خاصة مع قناة "فرانس 24" الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء خلال مشاركتها فى منتدى الرؤساء التنفيذيين فى إفريقيا المقام فى كوت ديفوار- أن الحكومة المصرية استثمرت لأول مرة فى 2014 فى إنشاء الصوامع وتحفيز زراعة القمح وهو ما يساعدها بشكل كبير جدا الآن، مشيرة إلى وجود مخزون استراتيجى من القمح يكفى لنهاية العام الجارى وهو ما ساهم فى تخفيف الصدمة المباشرة لما يحدث حاليا فى أوروبا وذلك بفضل الصوامع والإنتاج المحلى الذى يمثل 50 بالمئة من الاستهلاك الداخلى.

وحول ما إذا كانت ترى خطورة من نقص القمح فى مصر، صرحت المشاط بأن الأوضاع تتغير عالميا بشكل يومى، وأن الصورة المصدرة فى صحف العالم بأن مصر فى حالة هلع نظرا لأنها أحد أكبر مستوردى القمح غير دقيقة، موضحة أن ما يؤثر على مصر هو حالة الصدمة التى تعيشها كافة دول العالم وليس مصر وحدها وأن الإجراءات التى اتخذتها مصر سابقا هى ما يساعدها الآن فى التعامل مع الوضع العالمى الحالى.

وتعليقا على سؤال بشأن تضرر مصر ودول العالم حال توقف أو تعرقل تصدير القمح من روسيا وأوكرانيا لشهور، أوضحت المشاط أن الوضع سيمثل أزمة للعالم أجمع وأن مصر تعمل حاليا على تنويع مصادر الاستيراد، وأن الأمر المهم هو وجود مساحة كافية لاختبار المشهد وهو ما تتمتع به الحكومة المصرية لكى تتمكن من دراسة الخيارات وإجراء نقاشات صحية مع مختلف الأطراف المحتملين.

ولفتت وزيرة التعاون الدولى إلى أهمية الاستثمار فى مشروعات التكيف وخاصة بمجال الزراعة والمحاصيل، مضيفة أن دعم تلك الأجندة يساعد مختلف دول العالم فيما يخص أمن الغذاء وخلق فرص العمل، وهى القضايا التى تمثل أولوية لمجموعة العشرين وقمة المناخ المقبلة المقرر انعقادها فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

وبشأن مصادر التمويل، قالت الوزيرة إنه تم الإعلان عن التعهدات من بنوك التنمية والقطاع الخاص ولكن لتوزيع التمويل هناك حاجة إلى أدوات التمويل المبتكرة ولهذا يعد التنسيق والتعاون هامين بين بنوك التنمية ومجموعة السبع وغيرها وكذلك تمويل دراسات الجدوى وبناء القدرات. كما أضافت أنه لا يجب رؤية المناخ والتنمية كهدفين منفصلين للدول خلال تصميمها استراتيجيات التنمية سواء بهدف الخروج من أزمة غذاء أو خلق فرص عمل أو التوسع الحضرى أو إنشاء البنى التحتية.