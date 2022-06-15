محافظ المنوفية: التعاقد مع شركة لخدمات الجمع المنزلى للقمامة بشبين الكوم

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ المنوفية إبراهيم أبوليمون، موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على قيام المحافظة بإتمام إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات الرائدة لتقديم خدمات الجمع المنزلى والتجارى للقمامة ونظافة الشوارع لحى شرق وغرب شبين الكوم بالمحافظة.





وأوضح المحافظ -فى تصريح اليوم الأربعاء- أنه تم رفع أكثر من 4ر2 مليون طن تراكمات قمامة فى 8 مقالب عمومية بالمحافظة بإجمالى استثمارات بلغت 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى الجهود اليومية لرفع مخلفات الهدم والبناء بالشوارع الرئيسية والتى بلغت أكثر من 7ر1 مليون طن باستخدام معدات وحدة التدخل السريع ومعدات الوحدات المحلية. وأكد المحافظ أنه تم إنشاء مصنعين لتدوير القمامة هما: مصنع تدوير المخلفات بشبين الكوم بتكلفة 130 مليون جنيه ومصنع تدوير المخلفات بقويسنا بتكلفة 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى انشاء محطة وسيطة ثابتة بمركز تلا بتكلفة 35 مليون جنيه، وخليتى مدفن صحى بتكلفة 45 مليون جنيه، و6 محطات وسيطة متحركة بتكلفة 72 مليون جنيه.

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