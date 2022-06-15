سفير مصر فى جوبا يلتقى وزير شئون مجلس الوزراء بجنوب السودان

جدة - نرمين السيد - وأكد سفير مصر، على الأولوية القصوى التى توليها القيادة السياسية المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لدولة جنوب السودان الشقيقة ولتذليل كافة العقبات ومتابعة جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتى البلدين والعمل على سرعة إنجازها.

وأبرز السفير عمق ومتانة أواصر الأخوة التى تجمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس سالفا كير ميارديت، والتى ساهمت فى الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز التنسيق والتشاور حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار عبدالقادر، إلى حرص مصر على دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار ومساندة جهود الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير وبناء القدرات الجنوب سودانية، مشيرا إلى حجم المنح الدراسية الجامعية والدراسات العليا المقدمة من وزارة التعليم العالى، بالاضافة إلى العديد من الدورات التدريبية فى المجالات ذات الأولوية مثل الموارد المائية والرى والزراعة والكهرباء والطاقة والصحة وغيرها.

وشدد عبدالقادر، على استعداد مصر وتطلعها لتقديم كافة أشكال الدعم فى إنجاز ما تبقى من استحقاقات اتفاق السلام المنشط فى دولة جنوب السودان، وهو ما رحب به الوزير "لومورو" منوها بأن جنوب السودان تثق فى مصر ودورها فى دعم السلام والاستقرار فى البلاد، وتقدر التزام مصر القوى بالوقوف بجانب دولة جنوب السودان من أجل تحقيق تطلعات الشعب الجنوب سودانى فى السلام والتنمية والرخاء.

من جانبه، أشاد وزير شئون مجلس الوزراء بالعلاقات التاريخية والأخوية التى تجمع قيادتى وشعبى البلدين، معربا عن تقديره للجهود التى تبذلها مصر لمساعدة ودعم شعب جنوب السودان فى مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وامتنان بلاده لكون مصر أول دولة تخصص منح دراسية للطلاب الجنوبيين فى مطلع السبعينيات قبل عقود من الاستقلال، حتى أصبح قطاع كبير من قيادات الدولة بجنوب السودان من الذين نشأوا أو درسوا بمصر.