السفير المصرى فى بلغراد يلتقى مع بطريرك صربيا

جدة - نرمين السيد - وأشاد السفير المصرى بدور الكنيسة الأرثوذكسية الصربية على المستويين الداخلى والإقليمى سياسيا واجتماعيا، وكذا دورها الإيجابى فى الحوار بين الأديان والثقافات، ونشر ثقافة قبول الآخر والتعايش السلمى بين مكونات المجتمع الصربى.
أكد سفير مصر أن السفارة تسعى إلى توطيد العلاقات بين الكنيستين المصرية والصربية، كما تهتم بالترويج للسياحة الدينية بما فى ذلك زيارة الكنائس المصرية العريقة، وتتبع مسار رحلة العائلة المقدسة.
ومن جانبه، رحب قداسة بطيرك صربيا بالسفير المصرى، مشيدا بالعلاقات التاريخية والتقليدية بين صربيا ومصر، وباهتمام قداسته بتوطيد علاقات التعاون مع الكنيسة المصرية العريقة، وكذا مع المؤسسات الدينية الإسلامية المصرية وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء، كما رحب بالتعاون مع السفارة فيما يتعلق بتنظيم أنشطة للأقباط من الجاليتين المصرية والعربية فى صربيا.
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