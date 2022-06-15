معهد الدراسات الدبلوماسية يستقبل المنسق الأممى لعملية السلام بالشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - وعبر مدير معهد الدراسات الدبلوماسية عن اعتزازه بزيارة المنسق الأممى لمقر المعهد ولقاء الملحقين الدبلوماسيين المتدربين به على النحو الذى يساهم فى إثراء البرامج التدريبية المقدمة لهم وتعريفهم بمجمل القضايا الدولية والإقليمية ذات الأولوية فى مجال العمل الدبلوماسى. ونظم المعهد لقاء موسعا للمنسق الأممى مع الملحقين الدبلوماسيين المتدربين بالمعهد، حيث ألقى وينسلاند محاضرة تناول خلالها تجاربه الدبلوماسية خلال مسيرة عمله الممتد، سواء فى وزارة الخارجية النرويجية أو فى الأمم المتحدة؛ كما ناقش الملحقين الدبلوماسيين حول مهام عمله ومسئولياته كمنسق أممى لدفع عملية السلام فى الشرق الأوسط والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية.

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