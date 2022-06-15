المشاط: الحكومة تمضى قدما لتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى جهود تحقيق التنمية

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزيرة، فى حوار لها مع قناة "فرانس 24" خلال مشاركتها فى منتدى الرؤساء التنفيذيين فى أفريقيا المقام بساحل العاج، إن مصر تعمل على توطين الصناعات لزيادة التصدير فى ظل موقعها المتميز وعلاقتها مع قارة أفريقيا ومنطقتها المحيطة، مشيرة إلى مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مؤخرا لتصنيع السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضافت المشاط أن العالم كان يستعد للتعافى من جائحة "كورونا" فى نهاية عام 2021 ويضع توقعات مختلفة تماما لما حدث من تطورات فى الربع الأول من العام الجارى، حيث اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما ساهم فى حدوث تداعيات كبيرة على مستوى أسعار الغذاء والطاقة ومشكلات التمويل وهى ثلاثة تحديات رئيسية تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بتعامل مصر مع أزمة أسعار الغذاء العالمية، اتخذت الدولة على مدار السنوات الماضية إجراءات متتالية للتوسع فى تطوير البنية التحتية لتخزين القمح من خلال تدشين الصوامع ذات التكنولوجيا العالية، بالإضافة إلى التوسع فى زيادة مساحة الرقعة الزراعية من القمح، وهو ما مكنها من زيادة القدرة الاستيعابية للتخزين وتمكين الدولة من الحفاظ على مخزون آمن من القمح الذى يعد سلعة استراتيجية.

وأشارت المشاط إلى أن هذه الإجراءات مكنت الدولة من توفير جزء كبير من احتياجاتها من المخزون المحلى وتوريد، وبالتالى مواجهة صدمة الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما عكس الإجراءات التى تتخذها الدولة لتعزيز الأمن الغذائى، مشيرة إلى سياسة الدولة واضحة للغاية فى هذا الأمر من أجل الحفاظ على الخبز المدعم للمواطنين.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولى إلى الدور الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى، من خلال علاقتها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين والمنظمات الإقليمية والدولية، حيث تقوم بتوفير التمويلات التنموية الميسرة وطويلة الأجل لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على المواطن بشكل رئيسى مثل الحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحى والنقل الإسكان الاجتماعى وغيرها من القطاعات التنموية الرئيسية.

ونوهت بأن التمويل التنموى مصدر من مصادر التمويل تلجأ إليه كل الدول، لكن مصر تتمتع بخصوصية شديدة نظرا لما تحظى به من علاقات استراتيجية مع شركاء التنمية على مدار عقود، وقدرتها على صياغة المشروعات بشكل دقيق، وقصص النجاح التى حققتها على مدار سنوات وهو ما عزز الثقة المتبادلة بين مصر وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الأفريقية، أوضحت وزيرة التعاون الدولى أن مصر تربطها علاقات متميزة بقارة أفريقيا فى إطار من التكامل ومشاركة الخبرات التنموية، كما تعد عضوا فى العديد من التكتلات التجارية التى تمكنها من زيادة صادراتها وتوطين الصناعة فى مصر، كما أن القطاع الخاص المصرى يتواجد بشكل كبير فى العديد من دول قارة أفريقيا لتنفيذ مشروعات تنموية طموحة استغلالا لخبرته التى اكتسبها على مدار سنوات فى مصر.

وعلى صعيد النمو الاقتصادى وتأثره بالتحديات العالمية، قالت المشاط، إن العالم يمر بأزمة غير مسبوقة وهو ما دفع صندوق النقد الدولى لتخفيض توقعاته للنمو العالمى خلال الفترة المقبلة، موضحة أن مصر كانت من الدول القلائل على مستوى العالم التى حققت نموا إيجابيا إبان جائحة "كورونا" رغم انكماش النمو الاقتصادى فى معظم الدول وذلك نتيجة المشروعات القومية الكبرى التى نفذتها على مدار السنوات الماضية.

وصرحت بأن مصر تعمل فى الوقت الحالى على الاستمرار فى الإصلاحات والمضى قدما نحو تعزيز النشاط الاقتصادى وتنفيذ المشروعات الكبرى وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للتغلب على تداعيات الأزمة الحالية من خلال تنشيط الاقتصاد وزيادة الاستثمارات لاسيما على مستوى الاستثمارات الخضراء فى ضوء رئاستها لقمة الأمم المتحدة للمناخ بمدينة شرم الشيخ نهاية العام الجارى، بما يحقق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام.

وعلى ذكر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، أوضحت المشاط أن مصر نفذت إصلاحات منذ عام 2014 مكنتها من التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، فضلا عن اكتشافات الغاز الطبيعى، وهو ما يجعلها مصدرا للطاقة لقارة أوروبا فى ظل أزمة الطاقة الحالية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.