جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة والتفتيش، الشيخ صبرى ياسين، أن الفيديو الذى تم تداوله لأحد الأشخاص يقوم بمحاولة الغناء المصحوب بحركات هوجاء بأحد المساجد، قد تم تصويره منذ أكثر من عام.





وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة والتفتيش فى بيان الليلة، أن المدعو رائد عادل السيد أحمد خطاب، قام بالتصوير أثناء أعمال الصيانة والترميم داخل هذا المسجد الذى تم تصوير الفيديو به، واستغل المذكور تواجده بالمسجد أثناء قيامه بأعمال النقاشة والدهانات به وقام بتسجيل الفيديو الذى تم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعى. وقال إن الوزارة قامت بتحرير المحضر رقم (33) لسنة 2022م جنحة اقتصادية بإدارة البحث الجنائى من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بتاريخ اليوم وجار إبلاغ النيابة العامة بالواقعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف: تحرير محضر لصاحب الفيديو المصحوب بالغناء داخل أحد المساجد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.