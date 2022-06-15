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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /704694/الدكتور-جمال-شعبان-عن-خطف-ابنة-شقيق-بدرية-طلبة-يدعون-لطب-جديد

علق الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب على واقعة اختطاف ابنة شقيق بدرية طلبة بـ “شكة دبوس” التي صرحت عنها بدرية طلبة اليوم عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا.

دوت الخليج يرصد لكم تعليق الدكتور جمال شعبان على واقعة ابنة شقيق بدرية طلبة

إنهم يدعون لطب جديد؟

وكتب الدكتور جمال شعبان: التخدير لا يتم بهذه السهولة التي يعتقدها الناس، استحالة شكة دبوس تعمل تخدير كلي، والتخدير بيحتاج إلى حقن في الوريد بجرعات معينة ليست قليلة.

ده ايه المادة السحرية دي اللي تفقد شخص وعيه بشكة تحت الجلد.. دا في غرفة العمليات أطباء التخدير بيحقنوا حقة مباشرة في الدم بجرعات غير قليلة وفي أحيان كتير بيستعى فقدان الشخص وعيه.. تبا لهم إنهم دعون لطب جديد؟.

بدرية طلبة تتراجع عن اختطاف ابنة شقيقها

حذفت الفنانة بدرية طلبة، المنشور الخاص باختطاف ابنة شقيقها التي كانت قد كتبته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت في منشور جديد لها عبر صفحتها الرسمية: «اعتبروني منزلتش حاجة طالما حتقعدوا تكدبّوا وتناقشوا، أنا بوعيكم مش أكتر لأن حصل معانا فعلًا».

وتابعت الفنانة بدرية طلبة قائلة: «مقولتش تخدير كلي زي ما بتقولوا، والبوست كان واضح واللي بيدخل على الخاص عايز التفاصيل، أنا مش فاضية أقعد أشرح لكل واحد مش مصدق، براحة راحتك والغريبة بقى اللي يقولك ترند!، ترند إيه يا أبو ترند، هو أي هبد وأي كلام».

اختطاف ابنة شقيق بدرية طلبة

ويشار أن الفنانة بدرية طلبة كانت قد كتبت في تعليقها على صورة يد ابنة شقيقها التي يظهر بها شكة، عبر صفحتها بموقع فيسبوك قائلة: «والله ما كنت بصدق ومكانش بييجي على بالي أبدًا إن دي حقيقة لكن حصلت لحد مني.. اللي اتشكت دي بنت أخويا، وربنا ستر ورجعت بيتها بالسلامة، أمانة خدوا بالكم من بناتكم، لأن واضح إن البنات الكبار هما السن المستهدف».

وتابعت قائلة: «شيروا الكلام ده على قد ما تقدروا علشان نوعي الناس، ده مش بوست منقول، دي صفحتي أنا بدرية طلبة ودي بنت أخويا».