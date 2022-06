انت الان تتابع تفاصيل خبر النائبة أمل زكريا تشارك في "اليوم العالمي للبيئة" وتطالب بالتوعية بقضية تغير المناخ«صور» حصرياً على موقعنا

شاركت الدكتورة النائبة أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب، فى الحوار الوطني للمناخ بمناسبة احتفالات "اليوم العالمى للبيئة والحوار الوطنى للمناخ" "The way to COP27 Summit"، كأحد مبادرات برنامج دعم المبادرات المجتمعية نحو الجمهورية الجديدة برعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة أحد مكونات برنامج "دورنا" الذى تنفذه جمعية تنمية وطن "مشروع وطن" بالتعاون مع مركز خدمات التنمية، وأيضا بالاشتراك مع هيئة بلان انترناشيونال .