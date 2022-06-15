انت الان تتابع تفاصيل خبر النائبة أمل زكريا تشارك في "اليوم العالمي للبيئة" وتطالب بالتوعية بقضية تغير المناخ«صور» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /704705/النائبة-أمل-زكريا-تشارك-في-اليوم-العالمي-للبيئة-وتطالب-بالتوعية-بقضية-تغير-المناخصور

شاركت الدكتورة النائبة أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب، فى الحوار الوطني للمناخ بمناسبة احتفالات "اليوم العالمى للبيئة والحوار الوطنى للمناخ" "The way to COP27 Summit"، كأحد مبادرات برنامج دعم المبادرات المجتمعية نحو الجمهورية الجديدة برعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة أحد مكونات برنامج "دورنا" الذى تنفذه جمعية تنمية وطن "مشروع وطن" بالتعاون مع مركز خدمات التنمية، وأيضا بالاشتراك مع هيئة بلان انترناشيونال .

دوت الخليج

وأشادت النائبة أمل زكريا قطب، فى كلمتها بالأنشطة المكثفة من قبل جمعية تنمية وطن وبفاعليات اللقاءات المختلفة وبأنشطة وزارتى الشباب والرياضة والبيئة. وأشارت قطب، إلى أهمية تفعيل دور كل منا فى الارتقاء بمستوى الخدمات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، من حيث التغير المناخى الذى يرتبط بالكوكب ذاته ومجابهة الثقافة والعادات الاجتماعية والاقتصادية لمواكبة المستجدات وتدريب الأجيال تباعا على الترشيد كنظام حياة نعتاد عليه جميعا ونتكاتف لنشر ثقافة الوعى بكل التطورات، وبالشراكة مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية برئاسة الدكتورة نجوى صلاح.

جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والنائبة شادية الجمال والنائبة هيام الطباخ، والسفيرة كاترين كونجو سفيرة دولة ملاوي بمصر، والدكتورة نعيمة القصير مدير منظمة الصحة العالمية بمصر. والمهندسة هبة نصير مدير برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بمصر، والدكتورة أمينةعبد المقصود نائبة ممثل منظمة الهجرة الدولية بمصر، والدكتور أحمد كركيت مدرب وناشر مبادرة الوطن شرف.

النائبة أمل زكريا تشارك في "اليوم العالمي للبيئة" وتطالب بالتوعية بقضية تغير المناخ

ودارت فاعليات الحدث بافتتاح وتفقد الضيوف الممر الأخضر الذى ضم ٢٠ من العارضين للمنتجات والأنشطة البيئية ممثلين لعدد من المبادرات المجتمعية ومؤسسات مجتمع المدنى .

كما تم عرض فيديو لجهود الدولة المصرية فى مجال البيئة ولا سيما التغيرات المناخية، وتم عرض فيديو مجمع عن مبادرات برنامج "نحو الجمهورية الجديدة".

كما ألقي الدكتور على أبو سنة كلمة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وأشاد بالتعاون المثمر من خلال البرنامج وأكد حرص وزارة البيئة بكل أجهزتها عن استعدادها لتقديم كل اوجة الدعم لكافة الأنشطة الفعالة . كما رحبت الدكتورة نجوى صلاح بالحضور وأكدت على توجيهات الدكتور أشرف صبحى بتقديم الدعم للأنشطة البيئية التى أصبحت ضرورة ملحة .

كما دارت حلقة نقاشية بعنوان " للشباب والتطوع والمناخ "، تحدث فيها كلا من الدكتورة نجوى صلاح وكيل الوزارة، والمهندس إسلام محمد مدير عام إدارة الجمعيات والمجتمع المدنى بوزارة البيئة، والمهندسة هبة نصير مدير برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بمصر، وبسنت بهاء استشاري قيادة الفتيات ومشاركة الشباب بهيئة بلان انترناشيونال أدار الحلقة النقاشية المهندس كريم المغازى مدير البرامج بجمعية تنمية وطن . كما رحب الدكتور هشام عيسى مدير البرامج بمركز خدمات التنمية بالحضور، وأعرب عن امتنان مركز خدمات التنمية لكافة الشركاء الذين يسهمون فى نجاح مكونات برنامج دورنا . وألقت الدكتورة شيماء القصاص رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وطن " مشروع وطن " بعض التوصيات ومخرجات اليوم وكانت كالتالى : البدء في إطلاق شبكه وطنية تعمل علي الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وإطلاق برنامج تأهيلي متكامل للشباب والأطفال رواد المناخ ٢٠٥٠ لرفع الوعي عن قضايا التغيرات المناخية ودمج التنمية بالفن في صياغة الرسائل وتبسيط المفاهيم، وتدشين النسخة الثانية من نموذج محاكاة مؤتمر الأطراف، وتصميم وإعداد دليل تدريبي عن التغيرات المناخية، وإطلاق برنامج تأهيلي للجمعيات - الأهلية لتعزيز دورهم في المشاركة في مؤتمر الأطراف وكيفية تفعيل دورهم للخروج بأحسن صورة، والحث علي مشاركة القطاع الخاص وتفعيل دور المسئولية المجتمعية، والإعلان عن تدشين منتدي السياسات البيئية وإطلاق التسجيل للشباب الباحثين وتقديم الدعم الفني لهم.